Három különböző, magyarországi vevő rendelt három darab Aston Martin Valhallát itthon még januárban. A napokban készült el a szupersportautók forgalomba helyezése, és most fogják átadni a tulajdonosoknak. Azt sikerült kiderítenünk, hogy mindhárom tulajnak már volt korábban (vagy van) Aston Martinja, és állítólag még biztosan érkezik idén két Valhalla, amelyek szintén itthon találtak gazdára.

Az autókat évekkel korábban rendelték meg: volt, aki 4 éve, és volt, aki másfél éve. Az előleg minden esetben 175 ezer euró volt, ez átszámítva 65 millió forint. A gyártás pontos kezdése előtt pedig újabb 175 ezer eurót kellett kicsengetni, második foglaló gyanánt. Ezen a ponton még vissza lehetett volna lépni a vásárlástól, és akkor az első előleget visszakapja a vásárló, a másodikat pedig egyértelműen nem kellett volna befizetni.

A képeken látható autók ára 1,4-1,5 millió euró/darab (kb. 560 millió forint).

Van, amelyiket a budapesti szalonban konfigurálták, és van, amelyiket Nagy-Britanniában, az Aston Martin központjában. Külön vezetési képzés nincs az autókhoz, de egy évben van három versenypályás lehetőség, ahová csak a márka csúcskategóriás autóinak tulajdonosait invitálják meg.

A hazai importőr azt is elárulta, hogy az ügyfeleknek tudnak szervezni a Hungaroringre is eseményt, ahol külföldi, gyári pilóták segítenek a Valhalla-tulajdonosoknak kiautózni a különleges autó képességeit.

A 4 literes, V8-as belső égésű motorral (828 LE), valamint három villanymotorral szerelt, 1079 lóerős rendszerteljesítményű plug-in hibrid járgány elvben 2,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és 350-nél is csak az elektronikus szabályozás szab határt a száguldásának.

