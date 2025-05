Az S-osztály, valamint a GLS és EQS szabadidőjárművek után megérkezett a Maybach család negyedik tagja. Az SL Monogram Series valójában tavalyi hír, hiszen eredetileg 2024 augusztusában leplezték le, gyártani és értékesíteni azonban csak most kezdték.

39 fotó

A kétféle, fekete-fehér és fekete-piros színkombinációban ajánlott – de emellett további négy tucat exkluzív színben is megvásárolható – autó fenntartható utasterében cserzésű, nemes Nappa bőrt, galvanizált és krómozott felületeket találunk, a hűtőmaszkot és a Maybach feliratot kivilágították, az A oszlopok krómtól csillognak, a motorházfedélen klasszikus, függőlegesen álló márkaembléma ágaskodik, a fényszórókat rózsaarany dekor dobja fel.

Mindezt bármilyen más luxusautónál is megkaphatnánk, az a különleges díszítés viszont, amellyel a motorházfedélen találkozunk, egyelőre sehol máshol nem elérhető.

Az ABB-vel közösen kifejlesztett PixelPaint technológia valódi világújdonság. Az ipari robotra szerelt fényezőfejet több mint ezer, rendkívül finom, egyenként vezérelt fúvóka alkotja.

A robotkar közvetlenül a felület fölött mozgatja a fejet, így szóródásmentesen, precízen vihető fel a festék, nagyjából olyan pontossággal, mint egy tintasugaras nyomtatónál. Fontos előny, hogy maszkolás nélkül fényezhető szelektíven a felület, azaz gyorsabb és kevesebb hulladékkal jár a folyamat.

A technológia értelemszerűen bármilyen mintát képes volna a felületre fújni: egy-egy festékcsepp 20-50 mikron (azaz 0,02-0,05 mm) átmérőjű, ezekből másodpercenként ezret visz fel a gép. A grafikát megelőzően lealapozzák, valamint víztiszta lakkréteggel látják el a lemezt.

Ez utóbbit kézzel simára csiszolják, jöhetnek a robotok, majd három további lakkréteg kerül rá, közben mindegyiket kézzel csiszolják – ennek a fázisnak az idő- és munkaigényét nem lehet megspórolni, de erre szükség is van ahhoz, hogy a Maybach ügyfelei értékeljék a pénzükért cserébe kapott törődést.

A Maybach SL további részletei sem mindennapiak. Feljavították a hangszigetelést, különösen csendes hangtompítót szereltek fel, amelyben újrahasznosítható üvegszálas textilrétegek nyelik el a hanghullámokat.

A futómű, akárcsak az alap SL-ben, félig aktív hidraulikus kanyarstabilizátorokat alkalmaz, de lecserélték a csillapítás szabályozószelepeit, lágyabb acélrugókat építettek be, módosították az első tengely csapágyait, és komfortosabb Pirelli P Zero abroncsokat szereltek fel. A kényelmet szolgálja a lágyabb gázpedál-karakterisztika, valamint a kényelemorientált üzemmódok is.

Az 585 lóerős, négyliteres V8-assal szerelt luxustúrázóhoz (4,1 mp 0‒100 km/óra, 260 km/óra) egyedi divatkollekciót is kínál a Maybach: táska, bőrdzseki, cipő, sál és ölebszállító kosár is rendelhető.

Az autót és a festési technológiát bemutató videókat ide kattintva tekintheted meg. Alább pedig a Mercedes-Maybach zászlóshajójával szerzett személyes benyomásainkról olvashatsz: