Ausztria eddig sem bánt kesztyűs kézzel a gyorshajtókkal, március 1-től azonban jelentős szigorításokat vezettek be: az új szabályozás értelmében aki lakott területen belül 80 km/h-val, lakott területen kívül pedig 90 km/h-val túllépi a megengedett legnagyobb sebességet, annak lefoglalhatják, sőt el is árverezhetik az autóját. Ha pedig felmerül a közúti versenyzés gyanúja, a lefoglalás és árverezés már lakott területen belüli 60 km/h-s sebességtúllépés esetén is lehetséges.

Az első lefoglalás már március elején megtörtént, pár nappal ezelőtt pedig egy magyar sofőr autóját foglalták le. Egy 19 éves fiatal Burgenlandban, a magyar határhoz közel száguldozott: 155 km/h-s sebességgel mérték be az L210-es úton, ahol a megengedett sebesség 70 km/h volt.

Az osztrák rendőrök Szentmargitbánya (St. Margarethen) közelében állították meg, lefoglalták az autóját, és a jogosítványát is elvették – írta a Hvg.hu. Az osztrák közmédia szerint a fiatal nemcsak a sebességhatárt lépte túl, hanem az előzési tilalmat is figyelmen kívül hagyta.