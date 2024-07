A jól ismert Enyaq alá és a később érkező Škoda Epiq közé fog besorolni a Škoda Elroq, a cseh márka Karoq-méretű, de tisztán elektromos szabadidőjárműve.

Az ősszel debütáló újonc legfontosabb ismertető jegye az a vadonatúj Modern Solid formanyelv lesz, amely innentől fogva minden új Škoda modell dizájnját meghatározza. A hűtőmaszk helyén egy fényes fekete panelt találunk, amit Tech-Deck Face névre kereszteltek, és amely mögött az elülső radar és kamera helyet kap.

Az új orr fölött erős kontúrokkal megrajzolt motorházfedél feszül, annak elülső részét pedig a szokásos márkaembléma helyett a Škoda felirat díszíti.

Két oldalt emeletes lámpatesteket találunk. Felül négy, szögletes szegmensből álló nappali fény, valamint az irányjelzők és helyzetjelzők kapnak helyet, alattuk oldalanként két-két egységben a tompított és távolsági fények. Ezek mind LED-esek, a gazdagabb felszereltségű kivitelekben oldalanként 36 szegmensből álló mátrix LED távolsági fény dolgozik majd.

Hátul a megszokott fénygrafika várja a szemlélőt, ám itt is van variációs lehetőség: a csúcskiviteleken dinamikus irányjelzők és animált köszöntő- és búcsúzófények szórakoztatnak.

A keréktárcsák 19 – 21 colosak, a kerékívekbe hézagkitöltőt illesztenek, így csökkentve a turbulenciák kialakulását. Ennek is köszönhető a különösen jó, 0,26-os közegellenállási együttható.

A vezető körül 5 colos digitális műszeregységet, kiterjesztett valóságú head-up kijelzőt és 13 colos központi érintőképernyőt találunk, méghozzá letisztult, egyszerű menükkel és grafikákkal, köszönjük szépen! A kárpitok és felületek jelentős arányban újrahasznosított nyersanyagokból készülnek.

A hajtáslánc-variációs mátrix meglehetősen összetett. Négy teljesítményszint, hátsó vagy összkerékhajtás, három különböző akkumulátor-konfiguráció közül választhatunk majd; a sarokszámokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Modellváltozat Elroq 50 Elroq 60 Elroq 85 Elroq 85x Akkumulátor kapacitása (bruttó/nettó) kWh 55/52 63/59 82/77 82/77 Villanymotorok száma 1 1 1 2 Csúcsteljesítmény (PS / kW) kW / LE 125 / 170 150 / 204 210 / 285 220 / 300 Végsebesség km/óra 160 160 180 180

Az akkumulátorok váltóáramról legfeljebb 11 kW-tal, egyenáramról akkumérettől függően eltérő teljesítménnyel (a legnagyobb akku például 175 kW-tal) tölthetők; a lényeg, hogy az összes modellnél 28 percig tart 10-ről 80 százalékra tölteni az akkut. A töltés sebességét az akkumulátor előkondicionálása segíti, ami indítható manuálisan vagy automatikusan.

A Karoq méretű (tehát kb. 4,4 méter hosszú) Elroq 470 literes csomagtartót nyújt, amit 1580 literre bővíthetünk – a példaként emlegetett Karoq csomagtere 521 / 1605 literes –, a raktérben elhelyezett QR kódot beolvasva oktató videókat nézhetünk meg arról, hogy hogyan variálható a poggyásztér.

Vezetőtámogató funkcióból sokat ígér az Elroq, lesz benne félautonóm vezetés és programozható önparkolás is: ismerős helyeken saját magától tud majd be- és kiállni az autó. Az Elroqhoz feljavított okostelefonos alkalmazás is jár, kibővített távdiagnosztikai és távvezérlő funkciókkal.