A Huracán Sterrato, ahogy a Huracán összes kivitele és változata, az idei évben befejezi pályafutását, a Lamborghini pedig limitált kiadásokkal szeretné megédesíteni a széria utolsó napjait – nem, ez így nem igaz: pontosan tudják, hogy a V10-es nyugdíjazásának ténye olyan extra keresletet teremt a piacon, amiben alighanem bármit el fognak tudni adni.

Legutóbb az SVO-ból építettek szélsőségesen kiélezett változatot, most pedig, ahogy fentebb már említettük, a Huracán Sterrato került sorra. Az All Terrain Ad Personam limitált kiadást a milánói divathéten mutatták be, és nem is indokolatlan a párhuzam, mivel nem műszaki, hanem stílusbeli fejlesztésen estek át a modellek.

A márka formatervező központjában négy markáns tereptípus: a hó, a homok, az erdei ösvények és a kősivatagok hangulatát igyekeztek megragadni az autók tervezésekor. Ehhez matt rejtőmintázatot alkalmaztak, amit azonban nem fóliával vittek fel a karosszériára, hanem festik azt, így minden autó teljesen egyedi lesz.

A tető, valamint a motorházfedél matt fekete, akárcsak a tetősínek és a keresztrudak. A karosszéria alsó fele szintén matt fekete, ám hogy oldják a felület komorságát, egy vékony, kontrasztos színű sáv fut körbe. Ugyanez az ellenpontozás érvényesül a matt fekete 19 colos keréktárcsák és a színes féknyergek esetén; utóbbiak tónusa minden esetben az utastérben is feltűnik.

Ha már a beltér szóba került: sötét króm és szénszálas elemek, lézergravírozott grafikák és a limitált szériára utaló Ad Personam plakett teszi különlegessé a vezetői környezetet.

A szériából tizenkét darab készül, azokat egytől egyig előre eladták. Minden régióba (Észak- és Latin-Amerika; Európa, Közel-Kelet és Afrika; valamint Ázsia és Óceánia) egy-egy példány kerül a négyféle kivitelből, azaz egy adott térségben teljességgel egyediek lesznek az autók.

Búcsúzásként vegyük sorra a Huracán Sterrato paramétereit: az 5,2 literes, V10-es szívómotor 610 lóerőt és 560 Nm forgatónyomatékot ad le, a váltó hétfokozatú, duplakuplungos, mind a négy kerék hajtott, hátul önzáró differenciálmű dolgozik. Az autót szélesebb nyomtávval és emelt hasmagassággal (valamint laza talajra optimalizált menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszerekkel) készítették fel a murvás környezetre, álló helyzetből 3,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebesség 260 km/óra.