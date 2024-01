Az ausztráliai Új-Dél-Walesben elveszítette az uralmát az autója felett, majd egy oszlopnak ütközött egy 19 éves férfi, aki egy utcai gyorsulásban vett részt. A feketeleves azonban csak ezután jött: a december 12-én történt baleset után a rendőrök átnézték a Subarujába szerelt fedélzeti kamera felvételeit, amik összesen 48 szabálysértést örökítettek meg – írja a Sydney Morning Herald.

Eleinte azt állította a balesetben érintett tinédzser, Marcellus Otero, hogy egy, a felhajtójáról hirtelen kivágó nő miatt következett be az eset, azonban a videók bizonyították az utcai gyorsulás tényét, másik öt esetben is. A felvételeknek köszönhetően arra is fény derült, hogy Otero hatszor lépte túl legalább 45 km/órával a megengedett sebességet, míg másik öt esetben 30 km/órával, további két alkalommal pedig 20 km/órával hajtott gyorsabban.

Az utcai versenyeken és a gyorshajtásokon kívül 21-szer kapták azon, hogy felfüggesztett jogosítvánnyal ült volán mögé, mindemellett hatrendbeli közúti veszélyeztetés vádjával indítottak eljárást Oteróval szemben. Az ausztrál férfinak elvették a jogosítványát.

A balesetben egy alig pár éves Subaru BRZ Coupét tört össze a fiatal sofőr. A Toyota 86-ként is ismert modell a két japán gyártó közös fejlesztésének eredménye: a kétajtós sportkupé második generációja kilenc év után váltotta le az elődjét, és 2021 őszétől gyártják. Kétliteres bokszermotorja továbbra sem kapott turbófeltöltős rásegítést, ennek ellenére a teljesítménye 200-ról 231 lóerőre nőtt, a maximális forgatónyomatékát pedig 15 százalékkal, 249 Nm-re emelték.

Otero a helyi lapnak azt nyilatkozta, nem tudta, hogy bekapcsolva felejtette a fedélzeti kameráját. „Azt gondoltam magamról, hogy egy igazi idióta vagyok” – ostorozta önmagát. „Ez viszont megtanított arra, hogy többé ne legyek idióta. Hálás vagyok a rendőröknek, akik velem voltak, és megtanítottak egy leckét, mégpedig azt, hogy vezessek biztonságosabban.”