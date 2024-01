Több mint 40 éve, 1982-ben kezdődött az Opel Corsa azóta is íródó, immáron a hatodik generációnál tartó története. A német gyökerű márka parányi méretű, elsőkerék-hajtású ferdehátúját először Franciaországban, Olaszországban és Németországban mutatták be, tehát azokon a piacokon, ahol a kisautó-eladások aránya 40 százalék körül alakult. A Corsának akkoriban olyan versenytársakkal kellett felvennie a harcot, mint a Fiat 127, a Ford Fiesta és a Volkswagen Polo.

A képre kattintva galéria nyílik:

Mintha még 1985-ben lennénk, annyira patika ez az öreg Opel 1 /12 Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó megosztása: 2 /12 Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó megosztása: 3 /12 Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó megosztása: 5 /12 Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó megosztása: 6 /12 Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó megosztása: 7 /12 Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó megosztása: 9 /12 Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó megosztása: 10 /12 Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó megosztása: 11 /12 Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó: 79 Retro Garage/Classic Driver Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Sosem a lóerőről szólt az aprócska ferdehátúk gyártása, sokkal inkább a praktikusságról, valamint arról, hogy könnyedén lehessen mozogni a városban. Ugyanakkor akik közben a sportosabb vezetési élményre adtak valamit, azoknak az 1,3 literes GT-kivitel (egyes országokban SR-nek is hívták – szerk.) volt az ideális választás a csúcsmodell GSi-n innen. Igaz, 70 lóerős teljesítményével nem okozott végtelen sebességmámort a soros négyhengeres benzinmotor, de a 101 Nm-es nyomatékával és a karosszéria 750 kilogrammos tömegével kellően fürgének bizonyult. Álló helyzetből nagyjából 12 másodperc alatt érte el a 100 km/órát, a Corsa GT végsebessége 166 km/óra.

Mivel már három évtizeddel ezelőtt befejezték a Corsa A gyártását, a korai évekből egyre kevesebb jó állapotú példánnyal találkozni az utakon, de egyáltalán nem reménytelen. Sőt, egy 1985-ös évjáratú GT úgy néz ki, mintha tegnap gördült volna le a gyártósorról, pedig már 2024-et írunk. Noha a Classic Driver oldalán megjelent hirdetés szerint csak 7 ezer kilométert tettek meg vele, az újszerű állapot hátterében egy átfogó és részletesen, kis túlzással csavarról csavarra dokumentált restaurálás áll.

Valójában csak a dokumentációt illetően túlzó az állítás, mert tényleg nem hagytak érintetlenül egyetlen csavart sem a 79 Retro Garage-nél, a felújítás során pedig a technika és a karosszéria egyaránt kiemelt figyelemben részesült. Azt is mondhatnánk, hogy minden hot hatch-gyűjtő álma a sárga Corsa. Az árát ennek megfelelően határozták meg: valamivel több mint 12 ezer dollárt kérnek a háromajtós időkapszuláért, ami jelen sorok írásakor közel 4,5 millió forintnak felel meg.

Öt generációval későbbi leszármazottját, a Corsa F-et 2019 óta gyártják, méghozzá ugyanazon a moduláris platformon (EMP1), ami az Opel Mokka és a Peugeot 208 alapját is adja. Többféle benzin- és dízelmotorral kínálják, ám ezzel párhuzamosan a tisztán elektromos változata, a Corsa-e is megjelent a piacon, melynek 136 lóerős teljesítménye a turbóbenzines modellekénél is jobb.