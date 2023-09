Sportkocsiként gyorsul ez a kéttonnás terepkupé

A Mercedes-AMG 2023 júliusában mutatta be a Mercedes GLC szabadidőjármű sportváltozatát, az AMG GLC-t. Ebben már megjelent az a konnektoros hibrid hajtáslánc, amely eredetileg az AMG C 63 S E Performance modellben debütált, és amely a világ legerősebb kétliteres benzinmotorját társítja az AMG házon belül fejlesztett elektromos architektúrájával, amely 204 lóerős, 360 Nm-es villanymotorból és 6,1 kWh kapacitású, 80 kW állandó és (10 másodpercre) 150 kW pillanatnyi csúcsteljesítményre képes lítium-ion akkumulátorból áll. A rendszerteljesítmény 500 kW, azaz 680 lóerő.

A kilencfokozatú sebességváltóval szerelt, összkerékhajtású konfigurációban a kétfokozatú váltóval társított villanymotor ereje mind a négy kerékre eljut, és bár elsősorban nem erre tervezték, akár tisztán elektromos üzemben, emisszió nélkül is tud haladni – a C-osztály esetében a hatótávolság 13 kilométer volt, az AMG GLC SUV, illetve a most bemutatott GCL Coupé pilótájának azonban be kell érnie 12 kilométerrel.

Az AMG GLC 63 Coupé álló helyzetből ugyanúgy 3,5 másodperc alatt éri el a 100 km/órát, mint bumfordibb testvére, a végsebességet 275 km/órában korlátozták.

A másik modellváltozat megint csak ismerős: az AMG GLC 43 Coupé alapvetően ugyanazt a kétliteres, soros négyhengeres, elektromos rásegítésű turbófeltöltővel szerelt benzinmotort alkalmazza, mint a GLC 63 E Performance Coupé.

Nagy különbség azonban, hogy itt nem 400, hanem 48 volt hajtja a turbólyukat áthidaló villanymotort, ezért a csúcsteljesítmény 476 helyett 421 lóerő – ehhez jön még hozzá a mild hibrid rendszer hajtó villanymotor 10 kW teljesítménye, amellyel szükség esetén besegít a hajtásba a vezérlés. Sőt, az AMG GLC 43 Coupé így képes rövid távolságokon csak villanymotorral haladni, ám nem ez a lényeg, hanem, hogy az indítómotor kiváltásával, valamint a fékenergia visszanyerésével csökkenti a hajtáslánc fogyasztását. A végsebesség 250 km/óra, a 0-100 km/óra gyorsulás 4,8 mp.

Az erősebb modellváltozat könnyen felismerhető 19 helyett 20 colos alapkivitelű felnijeiről, kerek helyett trapéz alakú kipufogó végcsöveiről, a sportos hátsó lökhárítóbetét helyett alkalmazott, valódi aerodinamikai hatással bíró diffúzorról. A plug-in hibrid csúcsmodell alapfelszerelésként kínálja a AMG Track Pace telemetriai rendszert, öt helyett nyolc üzemmód közül választhatunk az AMG Dynamic Select programban.

Mindkét motorizációnál széria az adaptív csillapítású futómű és az aktív hátsókerék-kormányzás, az aktív kanyarstabilizátorért azonban még a GLC 63 Coupé esetében is felárat kérnek. A csúcsverzió fékrendszerből is az erősebbiket kapja.