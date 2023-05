Piros lámpán való áthajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása, ittas és bódult, illetve engedély nélküli vezetés, esti driftelés – bár lényegesen kevesebb figyelmet kap, mint annak hajnalán, továbbra is rendszeresen jelentkezik a magyar rendőrség Pofátlan(tan)ítás című sorozata.

Ezúttal azonban nem a civil sofőrök fedélzeti kamerás felvételei alapján eredtek a közlekedési kihágások nyomába, helyette a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) XVIII. kerületi munkatársai lendültek akcióba: május 9-e és 15-e között a közterület-felügyelet és a polgárőrség bevonásával ellenőrizték a kerület útjait – írja a Police.hu.

A legkirívóbb esetekből egy kétperces Best of-válogatás is készült:

a videó a hirdetés után indul

A fent felsorolt, szokásosnak mondható kihágások mellett meglepetéssel is szolgált az egyhetes ellenőrzés.

A BRFK közleménye szerint „még a sokat tapasztalt rendőröket is megdöbbentette”, amikor meglátták, hogy egy furgonnal egy, szinte felismerhetetlenségig kigyulladt BMW-t vontattak.

Állapotánál fogva a BMW teljesen irányíthatatlan volt, ráadásul senki sem ült annak volánjánál, így a kisteherautó vezetője ellen szabálysértési eljárás indult.

További 28 szabálysértési feljelentést tettek és 37 helyszíni bírságot is kiszabtak a rendőrök, és két körözött férfit is elfogtak, akik úgy buktak le, hogy a tilos jelzés ellenére is átsétáltak az úttesten – egyikük ellen három körözés volt érvényben.

A rendőrség azt is jelezte, hogy a balesetek számának visszaszorítása érdekében a jövőben is várhatóak hasonló jellegű ellenőrzések.