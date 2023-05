Egy családi ház kerítését átszakítva annak kertjébe csapódott szerdán egy mentőautó Budapest X. kerületében, a Mádi utcában. Az esetről a ház biztonsági kamerái is készítettek felvételt, továbbá arról számolt be az RTL Híradó, hogy az ingatlanban egy kínai család él, mely a baleset idején – szerencsére – nem tartózkodott otthon.

Az Országos Mentőszolgálat pénteki Facebook-bejegyzésében azonban azt írta, hogy a történtekről több médium is úgy számolt be, hogy „a szirénázó mentőautó lesodródott az útról”, ezért a kommentelők a mentőtechnikust kezdték el hibáztatni. Hogy árnyalják a képet, saját rohamkocsijuk fedélzeti kamerás felvételeit is nyilvánosságra hozták, melyen látható, hogy a balesetet egy figyelmetlen sofőr idézte elő, aki nem vette észre a mentőt.

A képek tanúsága szerint egy BMW i3-as haladt a mentőautó előtt, mely mielőtt balra kanyarodott volna, nem győződött meg arról, hogy épp mögötte haladva közelíti meg a kereszteződést a szirénázó jármű.

A rohamkocsiban szállított beteg egyáltalán nem, a mentősök pedig könnyebben sérültek az esetben. Azt is közölték, hogy az anyagi kár jelentős, míg a balesetet már a rendőrség vizsgálja.

Szigorú a KRESZ, sokan mégsem veszik észre a mentőt

A mentő-, továbbá bármilyen megkülönböztető fény-, illetve hangjelzést használó autók különleges helyzetét hosszan boncolgatja a KRESZ 42. §-a, a lényeg azonban, hogy ezeknek „minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását – félrehúzódással és a szükséghez képest megállással – lehetővé kell tenni”. Ennek iskolapéldáját az év elején egy szegedi mentősofőr mutatta be a közösségi médiában:

Az igazság azonban az, hogy ez sokszor nem érvényesül, sőt, szándékos negatív kivételek is akadnak, melyek kifejezetten a mentőautó akadályoztatására irányultak. Tavaly áprilisban egy Audi sofőrje az M1-es autópályán sodort veszélybe többször is egy rohamkocsit, de az M5-ösön olyanra is volt példa, hogy valaki jobbról előzte, holott az nyilvánvalóan tilos, még balról is, ha az használja a megkülönböztető jelzéseit.