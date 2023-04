Meg merjük kockáztatni, hogy a legtöbb autórajongó életéből nem maradt ki a Taxi akcióvígjáték-filmsorozat, melynek első részét 1998-ban mutatták be. 2007-ig további három részt kapott folytatásként a népszerű film, melynek főszerepében a leggyorsabb motoros futárból mérgezett egér módjára repesztő, a részek a során a francia rendőrségnek is besegítő Danielt Samy Naceri alakította. Úgy tűnt, aligha lesz folytatása a Taxinak, éppen ezért a legváratlanabb volt, amikor 2018-ban az ötödik rész is a mozikba került.

Az eredeti szereplőgárdával és sztorivonallal forgatott részeket valószínűleg sokan rongyosra nézték, legalábbis erre lehet következtetni a produkciót övező kultuszból. Aligha meglepő, hogy az akcióvígjáték első három részének központi eleméből, nevezetesen a Peugeot 406-osból több replika is készült, egy-két darabbal még a magyar utakon is lehet találkozni:

Már arra is volt példa, hogy konkrétan a filmben használt Peugeot-nak kerestek új gazdát, de legutóbb egy újabb másolatot hirdettek meg az eBayen, amit Lengyelországból próbálnak meg eladni. Igencsak szűkszavúan fogalmaz a hirdetés, ha nagyon szigorúak akarnánk lenni, azt is mondhatnánk, hogy lényegében semmit sem tudni az autóról, azon kívül, hogy fehér, 406-os és Peugeot.

Kétségtelen, még az sem derült ki, mikori évjáratú az autó, amiből a Taxi-replikát faragták, arról viszont magunk is meggyőződtünk, hogy egy jól sikerült másolatról van szó, még a spoiler is úgy néz ki, ahogy azt a filmvásznakon megszokhattuk. Jelenlegi tulajdonosa legalább azt megjegyzi, hogy számos módosításon esett át a francia szedán, melynek növelték a turbónyomását, a motor teljesítménye pedig nagyjából 300 lóerő.

Az átalakítások során sportfelfüggesztéseket helyeztek be, továbbá felújított sebességváltót, új tengelykapcsolót, első és hátsó fékeket, valamint „sok minden mást” kapott.

Annak idején pedig aktuálisabb és ideálisabb autót nem is választhattak volna a Taxi-forgatásokhoz, mint a Peugeot 406. Elvégre a francia márka akkor frissen, 1995-ben piacra dobott családi modelljéről van szó, ami a 405 utódjaként és a 407 elődjeként foglalt helyet a Peugeot történelmében, és nemcsak szedánként, de kombiként és kupéként is forgalmazták 2004-ig tartó karrierje során.

Számos benzin- és dízelmotorral volt elérhető az ezredforduló környékén, melyek közel a 2,9 literes V6-os benzines hajtáslánc volt a legerősebb. Annak továbbfejlesztett változata már 207 lóerős teljesítményre képes volt, míg a maximális forgatónyomatéka elérte 280 Nm-t. Igaz, a filmben használt változat ennél sokkal többre és sokkal brutálisabb dolgokra volt képes. Hogy mennyire? Legyen elég két rendőr párbeszédje a Taxi 2-ből:

– Főnök, kuncsaft jön!

– Hű… ez nagy fogás lesz! (…) 306?!

– Már megbocsásson, főnök, ez egy 406-os volt, és nem bejáratós, az fix!

– Baró, a sebessége ennyi! Szóljon a motorosoknak!

Mindenesetre az eBayen még szombat estig lehet licitálni az „áltaxira”: jelen sorok írásakor 25 ezer zlotyin, átszámítva nagyjából 2 millió forinton áll az árverés.