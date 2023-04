Csapott egy görbe estét, és másfél órán át tartó ivászatot rendezett egy fekete medve a kanadai British Columbiában. A szokatlan helyzet másik főszereplője az ott élő Sharon Rosel, akit április 13-án, csütörtökön az éjszaka közepén ébresztett fel a kutyája, miután a medve feltörte a nő autóját.

Az oldalsó ablakot betörve jutott be a terepjáróba, és egyhamar megtalálta az éjszakára benne hagyott üdítőskartonokat. Az éj leple alatt a 72 dobozból 69-et ivott meg.

Egymás után, a fogaival nyitotta ki az üdítős fémdobozokat az édesszájú medve, és amit talált, megkóstolt: a szénsavas narancs, a kóla és a gyökérsör láthatóan ízlett neki, a diétás üdítő azonban nem nyerte el a tetszését. Amikor már csak az maradt a kocsiban, abba is hagyta a dorbézolást, majd maga mögött – főleg az autó belterében – óriási felfordulást hagyva távozott a helyszínről.

Természetesen Rosel nem nézte végig tétlenül, ahogy az arra tévedt medve kiissza az autója tartalmát: előbb hideg vízzel próbálta elijeszteni, majd azt kiabálta neki, hogy ő a nagy medvevadász, de a méretes állattal szemben mindkét módszer nagyjából annyira bizonyult hatékonynak, mintha bugylibicskával ment volna medvét vadászni. „Semmi sem használt, ezért csak álltam és néztem, ahogy kifosztja az autómat” – nyilatkozta Rosel a CBC-nek.

Az pedig egy dolog, hogy hatalmas kuplerájt hagyott maga mögött a medve, csak a másnapi „kárfelmérésnél” derült ki, hogy teljesen tönkretette az autó belsejét. Rosel elmondása szerint a medve szétszaggatta a bőrkárpitozást, de még az egyik ablaktekerő kart is letörte a látogatása során. Mindemellett a medve az üdítőket – amiket a nő egyébként nem is magának, hanem a vállalkozásának vett – szanaszét spriccelte, így még a sebességváltót is eláztatta, ragad minden.

Pikírten megjegyezte az autó tulajdonosa azt is, hogy a medve egy csomag papírtörlőt is felborított, de arra nem gondolt, hogy használja is azt. A nő most abban reménykedik, hogy a biztosítója megtéríti a medve által okozott károkat.