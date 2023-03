A grúziai Bufordból 8000 dollárnyi, átszámítva közel 2,9 millió forint értékű áruval távoztak február 19-én, azonban alig több mint 15 kilométerrel odébb, illetve 15 perccel később már a rendőrök markában voltak.

Rossz autóval indultak ugyanis bevetésre, mivel választásuk egy Teslára esett, így meg kellett állniuk, hogy feltöltsék.

Az autóban dobozszámra találtak játékokat, de elektromos fogkeféket is – közölte a Business Insiderrel a rendőrség, mely szemtanúk bejelentése és leírása alapján eredt az elkövetők nyomába.

Recently, North Precinct officers responded to a theft call where they learned that two individuals had taken several gaming systems and fled the store in a Tesla. The officers broadcast the description to surrounding officers who located the individuals. Great work officers! pic.twitter.com/6WuORXsTQx

— Gwinnett County Police (@GwinnettPd) March 5, 2023