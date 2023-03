Évtizedeken át megrendezték a legnagyobb európai Volkswagen-találkozót az ausztriai Wörthi-tó partján, azonban a 40. alkalomra az elmúlt három, koronavírus által sújtott év után idén sem kerül sor, mivel a városvezetés már nem szeretne helyszínt biztosítani az eseménynek.

Igaz, a GTI-Treffen elmaradásának idején is felmerült, később autókiállításként támaszthatják fel az eseményt, arra viszont kevesen számítottak, hogy ennyire keveset kell várni a legújabb fejleményre a jeles alkalom jövőjét illetően.

Nem hagyja az út szélén a márka leginkább elkötelezett híveit a Volkswagen: ezentúl a német márka bonyolítja le a találkozókat, méghozzá stílszerűen a wolfsburgi központban.

Önmagában a Volkswagen közbelépése nem számít akkora meglepetésnek, az eseményt ugyanis 2006 óta támogatták. „Fontosak a Volkswagennek a GTI-rajongóink” – idézi a márka közleménye Imelda Labbé, a Volkswagen igazgatótanácsi tagjának szavait. „Éppen ezért, miután a Wörthi-tónál sajnálatos módon törölték a GTI-találkozót, elég gyorsan úgy döntöttünk, hogy a GTI-közösségnek felajánljuk Wolfsburgot az esemény új otthonaként.”

Az első wolfsburgi GTI-találkozóra azonban a gyors döntés ellenére is csak 2024-ben kerül sor, de annak tervezésében a rajongók ötleteit is várják, de emellett más meglepetésekkel is készül a Volkswagen. Az GTI-közösség első összejövetelét 1982-ben rendezték meg, ám akkor még csak 100-an vettek részt rajta, azóta viszont gigantikus eseménnyé nőtte ki magát: a legmagasabb látogatószámok már a 200 ezer főt is elérik.

A Volkswagen keddi bejelentése kapcsán a Carscoops megjegyzi, gyakran előfordult az elmúlt években, hogy a wolfsburgi gyártó egy-egy új közúti vagy koncepcióautóját a Wörthi-tónál leplezte le – így volt például a T-Roc R és a kabrió kivitelű Golf GTI esetében is, míg sajtóértesülések szerint az idei esemény újdonsága az ID.2 GTI koncepcióautó lett volna.