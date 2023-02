Csak parkolójegyet szeretett volna váltani, ám véletlenül a gázba taposott egy idős hölgy a müncheni Olympia bevásárlóközpontban, aminek csúnya baleset lett a vége. A február 15-én, szerdán történt esetről azt írják közleményükben a helyi tűzoltók, hogy

a 83 éves nő betörte a pláza bejáratát, majd 30 méterrel később, a mozgólépcső tetején állt meg a BMW i3-mal.

Ein Pkw ist am Mittwochvormittag durch den Eingang ins OEZ gefahren und erst nach 30 Metern im Gebäude zum Stehen gekommen. Hier der ganze Bericht: https://t.co/4pN0dy9yXF #wirfuerMuenchen pic.twitter.com/kB359OLJMF

A baleset pontos oka egyelőre ismeretlen, ám szerencsére egy, a történtek idején épp a mozgólépcsőn tartózkodó járókelő még időben el tudott ugrani, így nagyobb baj nem történt. A jármű vezetőjét könnyű sérülésekkel, elővigyázatosságból szállították kórházba. Miután a rendőrség jegyzőkönyvbe vette a balesetet, daru segítségével emelték ki a mozgólépcső és a hirdetőtábla közé beékelődött autót.

Az eddigi becslések alapján az i3-ban és az 1972. évi nyári olimpiai játékok helyszínének közelében, mintegy 56 ezer négyzetméteres bevásárlóközpont mozgólépcsőjében is jelentős, együttesen hat számjegyű kár keletkezett, ami a mostani euróárfolyam mellett alsó hangon közel 40 millió forintnak felel meg.

Már nyugdíjazták a BMW i3-at

A BMW 2013-ban mutatta be első tisztán elektromos hajtású modelljét, az i3-at. A típus számos más szempontból is úttörőnek bizonyult, kevesebb mint tíz év után, tavaly mégis kivezették a márka kínálatából, holott 74 országban összesen 250 ezer darabot adtak el. Az idővel sportosabb változatban is bemutatott BMW i3 egy 20 példányból álló, HomeRun nevű limitált széria keretében búcsúzott, melynek tulajdonosai élőben kísérhették figyelemmel a gyártási folyamatot a vállalat lipcsei összeszerelő üzemében.