Rossz megoldást választott egy 40 éves floridai nő, miután egy szupermarket parkolójában a bevásárlást követően azzal szembesült, hogy oldalról beszorították. Általában ilyenkor – különösen egy, az alábbi felvételen is látható SUV esetében – a csomagtartón keresztül be lehet mászni az utastérbe, ám a nő nem akart nekilátni a macerás akrobatamutatványnak.

Helyette kilencéves lányát ültette a volán mögé, aki vagy befért az ajtón, vagy a csomagtartón keresztül kászálódott be az autóba. Ugyan az édesanya a lehúzott ablakon keresztül próbálta instrukciókkal ellátni őt, egy gyerek nyilvánvalóan nem rendelkezik olyan képességekkel, amikkel felelősségteljesen képes irányítani egy autót. Ahogyan az látható, pillanatok alatt be is következett a baj:

A WFTS-TV beszámolója szerint a hátramenetben elszabadult Kia Sorento nemcsak megsérült, de egy épületben is komoly károkat okozott. A történtek után a nő bevallotta a rendőröknek, hogy a szűk hely miatt adta át a volánt a kislánynak – pedig, ha nagyon akart volna, akár az utasoldalról is bemászhatott volna.

Úgy tudni, a gyerek nem sérült meg a balesetben, de az nem derült ki, hogy a nőnek esett-e bármi baja, amikor a Kia kihajtott a parkolóhelyről, mindenesetre az szerencse, hogy a parkoló autók közé nem szorult be. Gondatlanság és járművezetés tiltott átengedése miatt kell majd felelnie.

