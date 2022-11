Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a múlt hétvégén a Honda szokásos év végi, Honda Racing Thanks Days nevű eseményét, melyen a Red Bull F1-es versenyzői, a kétszeres világbajnok Max Verstappen és csapattársa, Sergio Pérez, valamint a gyorsaságimotoros-világbajnokságban (MotoGP) a Honda gyári alakulatával versenyző Marc Márquez is jelen volt.

Bár hivatalosan a Honda 2021 végén kivonult a Forma-1-ből, technikai támogatást továbbra is nyújt a Red Bullnak, mely már gőzerővel fejleszti saját motorrészlegét. Ennélfogva Verstappen és a Red Bull sikereit a magáénak is érzi a japán gyártó is, így értékes, ritka ajándékkal lepte meg a holland pilótát. Ez egy Acura NSX Type S-sel, méghozzá a típus második generációjának utolsó darabjával. A szuperautóból az egész világon csak 350 példány létezik, ráadásul ebből 300-at az amerikai piacra gyártottak.

„Lenyűgöző autó, igazán büszke vagyok rá, hogy megkaphattam” – mondta Verstappen, miután átvette az NSX-et, és ahogy a videón is látható, nem várt sokat azzal, hogy ki is próbálja. A szuperautó listaára egyébként közel 170 ezer dollár, átszámítva több mint 66 millió forint.

Az NSX-et 3,5 literes, biturbós V6-os motor hajtja, három elektromotor rásegítségével 581 lóerős összteljesítményre képes, forgatónyomatéka pedig 646 Nm. Álló helyzetből 3,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, míg végsebessége eléri a 308 km/órát. A Type S-t kifejezetten pályahasználatra szánták, némi ihletet merítve a GT3-as versenyautóból.

A Honda évzáró rendezvénye részben persze a jelen lévők szórakoztatásáról is szólt: ennek jegyében Verstappen 2021-es, világbajnok autójával is körözhetett a Twin Ring Motegi versenypályán.

Az RB16B ráadásul különleges festéssel gördült pályára, melyet a Red Bull és a Honda eredetileg a Japán Nagydíjra szánt, de miután azt tavaly a koronavírus-járvány miatt nem tarthatták meg, végül a Török Nagydíjon indult vele.