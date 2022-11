Mára már teljesen kikopott a köztudatból az úgynevezett betolás technikája, mivel azok az autók is eltűntek az utakról, amiket még katalizátor nélkül gyártottak. Katalizátoros autót pedig egyáltalán nem ajánlott tologatni, ugyanis az ott összegyűlt, elégetlen üzemanyag a motor beindulásakor robbanhat, így tönkretéve az alkatrészt.

Ennek tudatában elképesztő jelenetet vettek videóra Brazíliában: a felvételen már csak az látszik, ahogy féltucatnyi srác betol egy Ferrari F50-est, ami utána is csak nagy nehezen kel életre. Szerencséjükre gyér forgalmú útszakaszon kellett előkészíteni az olasz sportautó beindítását, de az nem derül ki, mi vezetett a különös helyzethez. Miután sikeresen beindult a technika, felüvöltött a V12-es motor, a sofőr pedig integetve köszönte meg a segítséget.

Ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Ferrari F50 még az előző évezred hagyatéka. Az 1995-ös Genfi Autószalonon mutatták be, a márka 50. évfordulója alkalmából – a típusból 1997-ig összesen 349 darabot készítettek. 4,7 literes, V12-es erőforrása a Forma-1-ből érkezett, korábban a 1990-es versenygépet hajtotta.

A hivatalos adatok szerint a közúti szuperautó az F1-es hajtással 520 lóerős teljesítményre volt képes, amit 8500-as fordulatszámon adott le, míg 471 Nm-es maximális forgatónyomatékát 6500-as fordulaton érte el. 100 km/órára mindössze 3,87 másodperc alatt gyorsul az F50, végsebessége még a 325 km/órát is meghaladja.

A motor mellett az F50 több alkatrésze is a Ferrari Forma-1-es tapasztalatain alapszik, például a szénszálas utascella, melyre az első függesztést közvetlenül rögzítették, míg a motort az alvázhoz erősítették. Sok más tulajdonsága mellett kézzel könnyen eltávolítható keménytetőjéről is ismert a típus, így aki akarja, még azt is érezheti benne, hogyan lobog a haja. Nem csoda hát, hogy ekkora kultusz épült köré: