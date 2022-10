Néhány hét és elrajtol a Budapest-Bamako szaharai kalandrali. A világ legnagyobb amatőr ralijaként számontartott viadal több újdonságot is hoz. Például rendhagyó módon a januári rajt helyett októberben indul el a mezőny.

“Azért raktuk október végére a futamot, mert reménykedtünk, hogy ez még a következő járványhullám tetőzése előtt van és marokkói házigazdáink nem zárják le a határokat“ – mondta Szabó Gál András, rádiós művésznevén Villám Géza, a futam alapítója.

Tudj meg többet a Vezess.hu Budapest Bamako start partiról! Kattints ide!

A 19 napos, embert próbáló eseményt nemcsak az esetleges járványhoz, de a nyugat-afrikai esős évszak végéhez is igazítani kellett az idén. A november elejéig tartó esős évszak utakat mos el és szakaszokat tesz teljesen járhatatlanná. A “nagy afrikai futamon” ez lesz az első alkalom, hogy az indulóknak jelentős sárral és esővel is szembe kell majd nézniük.

A 14. Budapest-Bamako Rally minden eddiginél hosszabb lesz, térben és időben is. A résztvevőknek 19 nap alatt 9400 kilométert kell megtenniük. Október 21-én, délben a budaörsi reptérről indul a mezőny, a rajtot élőben követheted a Vezess YouTube-csatornáján is.

Szupermaratoni etap keretében szelik át Európát és a Földközi-tengert. Négy nappal később a marokkói Tangerből rajtol újra a mezőny. Az Atlasz-hegység és az első szaharai dűnerendszerek után a Draa völgye és az Atlanti-óceán homokos partja következik.

Az öt kemény marokkói nap elteltével Mauritánia zord sivatagos tájaira, Szenegál homokos szavannáira, majd Guinea zöld dzsungeljeibe és vörös salakos magasföldjeire érkezik a csapat. November 7-én fut be a rali Sierra Leonéba, ahol autentikus afrikai falusi programokkal és beach partyval várják a 247 induló járművet.

Az, hogy hányan érnek majd célba, az csak pár nappal később Sierra Leone fővárosában, Freetownban derül ki. Az Atlanti-óceán partján Freetown polgármestere és Julius Maada Bio, Sierra Leone elnöke fogadják majd a magyar szervezésű afrikai autóversenyt.

“Az idei lesz minden idők legszebb, legizgalmasabb és legnehezebb Budapest-Bamakója” – nyilatkozta Villám Géza.

Különleges indulók és járművek

Az idén 75 országból 247 csapat és 547 fő áll rajthoz. A résztevők fele magyar, a másik fele főleg európai országokból érkezik, de vannak indulók Ausztráliából, az Egyesült Államokból és Kanadából is. Különleges indulókból és járművekből az idén sem lesz hiány. A futam továbbra is hű marad mottójához: “Bárki. Bármivel. Bárhogy.” A futam legidősebb résztvevője a 70 éves Julian Obrocki, aki 1988-ban a Dakar-ralit egy kamionnal teljesítette. Most, 34 évvel később ismét nekivág a Szaharának.

Egy indiai csapat tagjai ritkaságszámba menő, 1980-as Hindustan Ambassadorral állnak rajthoz. Szlovák influenszerekből álló lánycsapat pedig egy 35 éves Skoda 120-assal kísérli meg legyőzni a sivatagot. De lesz az idén is régi tűzoltóautó, lengyel gyártmányú Polonez mentőautó, régi Dacia, és 1984-es Renault 20-as is. “Ez a típus nyerte meg a Dakart pont 40 évvel ezelőtt. Így akartam tisztelegni a márka előtt.” – mondta Villám Géza.