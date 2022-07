Az elmúlt héten számos izgalmas dolog történt az autózás világában, amelyről érdemes volt beszámolni. Ha lemaradtál volna, most bepótolhatod, összeszedtük a hét legfontosabb cikkeit a Vezessről.

Benézték az új rendszámokat?

Július 1-je óta, azaz már több mint három hete látni egyre gyakrabban új, a négy betűből és három számból álló formátum szerinti rendszámokat a magyar utakon. Ugyanakkor lehet valami, amire talán a tervezők sem figyeltek oda kellőképpen. Kattints ide, és tudd meg, mi lehet az!

Ezt talán te sem tudod, pedig KRESZ-szabály

Érdekel, miért kell a vasúti átjáró előtt hosszú perceket állnod? Most megtudhatod, sőt, nem is árt tudni, hiszen Magyarország vasúthálózata mintegy 7500 kilométeres. Azt is eláruljuk, mit jelent a villogó fehér fény. Olvasd tovább…

Egyedi rendszám, egy vagyonért

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az új rendszámok megjelenésével az egyedi azonosítókkal való üzletelés is új erőre kapott. Egy ilyet a Marketplace-en hirdettek meg több százezer forintért, méghozzá olyan kombinációval, ami sok BMW-tulajdonosnak kedves lehet. Nézd meg, melyik az, hátha erről álmodsz te is!

Bemutatkozott a legújabb Suzuki

Több hétnyi várakozást követően, Indiában leplezték le a vadonatúj Suzuki Grand Vitarát. A modell műszakilag közel áll a Magyarországon gyártott S-Crosshoz, ám valamivel nagyobb annál. Ismerd meg részletesen az új SUV-t!

A motoros második születésnapja

A mai napig sokan sisak nélkül motoroznak, ami amellett, hogy szabálytalan, balesetveszélyes is. Aki nem hiszi, nézze meg ezt a videót, és rögtön újraértékeli a sisak jelentőségét.

Zuhan a benzin ára, a gázolaj is rákapcsolt Az elmúlt héten csökkenő tendenciát mutatott az üzemanyagok ára a hazai töltőállomásokon. A benzin beszerzési ára közel 50 forinttal lett kevesebb, míg péntektől már a gázolajé is csökkent 13 forinttal. A legtöbb esetben, magyar forgalmival továbbra is a 480 forintos hatósági ár érvényes, de vannak olyan kivételek (pl. kannába tankolás esetén), melyek miatt érdemes egy pillantást vetni a nem szabályozott árakra.

Vezettük: Opel Astra 1.2 GS Line

Jobb, mint eddig bármikor? Izgalmas külső, modern belső mellé izgalmas vezethetőség és némi meglepetés vár az új, hatodik generációs Opel Astrában. Az erősebb benzinmotoros változatot próbáltuk, kényelmes automata váltóval. Olvasd tovább a tesztet!

Értékbecslő: Citroën C5 (2001-2008)

Annak ellenére, hogy már gyártása kezdete elég rossz hírnevet szerzett magának a Citroën C5, valójában nem is annyira rossz autó, mint azt kritikusai hangoztatják. Közel 15 évvel azután, hogy kikerült a francia gyártó kínálatából, a Vezess szakértői egy 312 ezer kilométert futott példányt vizsgáltak át, és egyáltalán nem vallott szégyent. A legfontosabb tudnivalókról, hibalehetőségekről itt olvashatsz, a videó megnézéséhez pedig kattints a Lejátszás gombra!