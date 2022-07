Egyhónapos börtönbüntetésre ítéltek egy édesapát, a jogosítványát pedig három évre bevonták, miután 2020-ban megengedte az akkor hétéves fiának, hogy több járművet is vezessen Hollandiában, ami több szabálysértés mellett egy vaskosabb gyorshajtást is eredményezett.

A gyerek egy sárga Ferrari 488 Spider volánja mögött közel 225 km/órás sebességgel mérték be az egyik autópályán.

Az eset elbírálásában a 40 éves apa által készített videók is bizonyítékként szolgáltak, hiszen az egyik felvételen az látható, hogy már egy másik Ferrarit, egy F12 Berlinettát vezet a fiú, és látszik, ahogy egy ponton 160 km/óra fölé kúszik a sebességmérő.

Több videó is készült arról, hogy a piros lámpán is áthajtott az apa-fia páros, melynek mutatványa azért különösen aggályos, mert egy hétéves gyerek nyilvánvalóan nem elég magas ahhoz, hogy elérje a pedálokat. A fiú ráadásul traktort és Scania nyerges vontatót is vezethetett, ami pedig a kilátás (és annak hiánya) miatt fokozottan balesetveszélyes.

A hatóságok a felvételekhez úgy jutottak hozzá, hogy az ügy igazából mellékes, és egy nagy kábítószeres fogás részeként derült rá fény, amikor ellenőrizték a férfi iPhone-ját. Kábítószer-kereskedelem miatt már egyébként is börtönben ült, a Scaniát pedig egy rajtakapás során foglalták el, így halmozati büntetés formájában emeltek vádat.