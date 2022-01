Sajnálatos trend napjainkban, hogy a saját környezetünkről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, pedig fontos lenne, hogy odafigyeljünk egymásra. Szerencsére még vannak jelei bolygónkon az emberségnek; ezt bizonyítja ez a felvétel is, ami Litvánia fővárosában, Vilniusban készült.

A videón látottak kapcsán részletek nem ismertek, de ahogyan az látható, valószínűleg egy nagyobb vihar után készülhetett, így az úttesten még hömpölyög némi víz. Hogy az idős néninek ne kelljen vízi üzemmódba kapcsolnia, egy élelmiszeripari cég egyik teherautós nagylelkűen leengedte a rámpát, hogy azon átkelve a néni beszállhasson az Opel Zafirájába.

Külön piros pontot ér az is, hogy fel is segítették a rámpára az idős asszonyt, aki valószínűleg már járni sem tud úgy, mint pár évtizeddel korábban, hiszen a felvételen ekkor nemcsak bordó retiküljére, de a botjára is felfigyelhetünk.

Természetesen ne csak az idősebbekkel foglalkozzunk, hiszen az odafigyelés elsősorban nem kor kérdése. Egy korábbi cikkünkben már összegyűjtöttünk néhány gesztust, amivel az autósok szebbé tehetik egymás hétköznapjait: