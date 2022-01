Saját F1-es autót szeretnél az otthonodba? Ennyibe kerül!

Ha valóban egy igazi Forma-1-es autót szeretnénk a birtokunkban tudni, kis túlzással végtelen mennyiségű nullának kellene szerepelnie a bankszámlán lévő összeg végén. Ezért marad sokak számára csak álom, hogy egy nap autóversenyzők legyenek, de az elmúlt években egyre elérhetőbbé és kifejezetten felkapottá vált a szimulátorozás, ahonnan egyre gyakrabban kapaszkodnak fel a valós világba.

Persze az online műfajban is határ a csillagos ég, de a realitások talaján maradva annak az összegnek a töredekéből, amit a valós versenyzés követel(ne) meg, egészen komoly felszerelést lehet összerakni, amivel sikeresebb karriert is befuthatunk. Megint más a helyzet azonban, ha ezt a kettőt szeretnénk ötvözni – akkor tényleg mélyebbre kell nyúlni a zsebben.

Mennyi is az annyi? Nos, az eBay oldalán jelenleg 40 ezer fontért, azaz valamivel több mint 17 millió forintért csaphatunk le egy olyan szimulátorra, ami nemcsak külsőre, de arányaiban is a Ferrari autójára hajaz. Az F8-ra keresztelt szimulátor amennyire lehet, megpróbál testközeli élményt nyújtani a kagylóüléssel, a pedálkialakítással, illetve a kormánnyal, de nyilván nem lesz teljesen olyan az összérzés, mintha valóban egy Ferrari ülnénk be.

A hirdetésben nem taglalják részletesen a gép specifikációit, mindenesetre amit a képekből le lehet szűrni, hogy máris három képernyőn szemlélhetjük, mi történik körülöttünk a pályán. Ehhez jár egy F1-es stílusú kormány, egy billentyűzet, valamint egy asztali számítógép. Jelenleg egy garázsban őrzik a szimulátort, miközben McLarenek, Mercedesek és Porschék veszik körbe.

Egy sportszedán áráért ráadásul egy méretes nappalit is igényel, de aki lecsap erre a szimulátorra, jó eséllyel fülig ér majd a szája benne ülve. Aki 17 millió forintnál olcsóbban szeretné megúszni a szimulátorozást, jobban teszi, ha elutazik a maranellói és a modenai Ferrari Múzeumba, ahol 25 euróért, azaz kevesebb mint 9 ezer forintért egy hétperces futamban vehet részt, bár látványra közel sem annyira élethű, csak menet közben.