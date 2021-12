Habár az év elején megjelent a Hyundai Kona N-változata, nyilvánvalóan nem sebességrekordokat döntöget 280 lóerős teljesítményével, helyette azonban két világcsúcsot is felállított a típus, méghozzá rögtön 16 darabbal. Ezeket ugyanis egyszerre húzta el Tron Conley erőember, aki erőfeszítésével a Car Pull for Kids kezdeményezést, ezzel együtt pedig további gyermeksegítő alapítványokat támogatott.

A nemes cél érdekében, még ha lassan is, összesen 18,1 tonnányi Konát mozgatott meg, közel öt méteren át húzva azokat. Talán ennél is elképesztőbb, hogy utána öt darabot a dél-koreai márka crossoverjéből a fogaival – igen, a fogaival – húzott el. Az akcióból ugyan véres szájjal jött ki Conley, de elérte, és meg is haladta az előre kitűzött, 60 ezer dolláros, közel 20 millió forintos adománygyűjtési célt.

Beteg gyerekeket segítő szándéka mögött személyes története áll, Conley ugyanis négyéves korában közel állt ahhoz, hogy meghaljon, miután megrepedt a veséje.

Amit én csinálok, az sokkal könnyebb, mint amin ők keresztülmennek. Csak hazamegyek és pihenek, míg ők minden nap küzdenek a kimerültséggel, a kemoterápia szervezetre gyakorolt hatásaival, miközben ingáznak az otthonuk és a kórház között

– nyilatkozta a nagyszívű erőember, aki második kísérlete során is közel 6600 kilót mozdított meg.