Idén karácsonykor családlátogatás miatt a magyar autósok 21 százaléka indul 150 kilométernél hosszabb útra, az érintetteknek azonban csak 22 százaléka viszi autóját rutinszervízre, ahol az autó műszaki állapota mellett ellenőrzik az akkumulátort és a fékeket is – közölték egy felmérés alapján.

Megállapították, a gépjármű életkorának növekedésével folyamatosan ritkul azoknak az autótulajdonosoknak a száma, akik hosszabb út előtt rutinszervizbe viszik autójukat: míg az egy évnél fiatalabb autók esetében 66,7 százalék nézeti át a járművet, 11-15 éves autóknál ez az arány 23,1, a 15 évnél idősebb autóknál pedig mindösszesen 10,3 százalék.

Ugyanakkor megjegyezték, a 150 kilométernél hosszabb út előtt érdemes alaposan felmérni az autó műszaki állapotát, mivel az út hossza és a téli útviszonyok egyaránt próbára teszik a járművet, egy nem megfelelően karbantartott autó pedig életveszélyes is lehet, különösen igaz ez az idősebb autóknál. Mindezt pedig aligha hagyhatja figyelmen kívül a magyar autós társadalom, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a 3,92 millió járműből álló autóállomány átlagéletkora 14,7 év.

A felmérés azt is vizsgálta, hogyan készítik fel a tulajdonosok az autóikat a téli időszakra: a válaszadók 86 százaléka jelezte téli gumira vált, 84 százalékuk kicseréli az ablakmosó-folyadékot, 70 százalékuk bekészíti az autóba a jégkaparót és a hóláncot. A közleményben óvatosságra és körültekintésre int a Magyar Autóklub is, amely szerint a téli gumiabroncs és a hűtőfolyadék ellenőrzésén túl érdemes rutinszervizre is elvinni az autót, különösen hosszabb utak előtt, ahol ellenőrzik a futómű és a kopóalkatrészek állapotát és az akkumulátort.

A reprezentatív felmérést egy magyar startup, a Smartsurance Technologies megbízásából a Pulzus kutatási applikációval készítették idén december 4-6 közöt, amelybe a 18 év feletti magyar lakosságból 511 embert vontak be.