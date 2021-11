Alig néhány hónappal azután, hogy az S-osztály megkapta a Daimler negyedik generációs hibrid hajtásláncát, ezt a rendszer most 4Matic összkerékhajtással kombinálták. A luxusszegmens első összkerekes PHEV modellje hosszú és rövid tengelytávval egyaránt megvásárolható.

A 150 lóerős villanymotorral és 367 lóerős, soros hathengeres benzinmotorral szerelt modell egy feltöltéssel több mint 100 kilométert tud megtenni tisztán elektromos üzemben (WLTP norma szerint), legfeljebb 140 km/óra sebességgel.

Az alapkiépítésű töltő 11 kW-os váltóáramú, de akár 60 kW-os egyenáramú töltésre is lehetőség nyílik, amivel 30 perc alatt feltölthető a lemerült akku. A lítium-ion egység optimális elhelyezésének köszönhetően sík a csomagtérpadló, és síalagutat is kialakíthattak a tervezők.

Ahogy a többi S-osztály, az összkerékhajtású plug-in hibrid is megújult multimédiás rendszert, feláras egyedi fényezést, gazdagabb opcióscsomag-kínálatot bocsát az ügyfelek rendelkezésére. Fontos fejlesztés a teljesen bőrmentes belső tér, amit most első ízben vehetnek igénybe az ügyfelek. Ahogy a vegán környezet, úgy az Urban Guard opció is napjaink realitásaihoz igazodik betörés- és rongálásálló laminált üvegeivel.