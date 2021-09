Amerikában a Grand Wagoneer a legnagyobb Jeep, ám minálunk, Európában nincs szó ennek bevezetéséről, ezért itt marad a Grand Cherokee a márka csúcsmodellje.

A most bemutatott, ötödik generációs modellel már januárban megismerkedhettünk, most viszont két fontos új variánst is bemutatott a Jeep – az egyik a hajtásláncával, a másik a futóművével és felszereltségével emelkedik ki a tömegből, ráadásul a kettőből egyet is csinálhatunk.

Európában nyilván a Jeep Grand Cherokee 4xe, azaz a plug-in hibrid variáns lesz majd különösen népszerű. Ennek kétliteres turbómotorjához két villanymotor társul; az egyik az indítómotort helyettesíti, illetve gondoskodik az akár 0,25 g negatív gyorsulású regeneratív fékezésről. A másik tengelykapcsolóval csatlakozik a motorhoz, és a hagyományos automata váltók nyomatékváltóját helyettesíti – ez azt is jelenti, hogy az autó a megszokott automata sebességváltót alkalmazza.

A kombinált rendszerteljesítmény 375 LE, a maximális kombinált forgatónyomaték 637 Nm. A 400 V üzemi feszültségű akkumulátor kapacitása 17 kWh, ami 40 kilométerre elegendő, ha tisztán elektromos üzemben szeretnénk közlekedni.

A többféle üzemmódban működtethető hajtáslánc minden komponense teljesen szigetelt, így akár vízbe is hajthatunk a kocsival; a gázlómélység 610 mm.

A Jeep Grand Cherokee 4xe hagyományos (tehát nem villanymotoros), oldható összkerékhajtási rendszert kap, felezővel együtt. A legnagyobb vontatható tömeg 2720 kg.

A széria másik, most bemutatott újdonsága a Trailhawk kivitel. Ez alapfelszerelésként kap terepabroncsokat, terepfigyelő kamerát, akár 287 mm-es szabad hasmagasságot lehetővé tevő légrugózást, módosított terepszögeket, valamint elektronikus részlegesen önzáró hátsó differenciálművet és Selec-Terrain programot. Fontos újdonság az oldható kanyarstabilizátor, valamint a felező aktiválása esetén választható, automatikus kúszóprogram. A Trailhawk emellett acél fenékvédő lemezeket, piros vonószemeket, valamint matt fekete-piros motorházfedél-matricákat kap.

A Trailhawk 4xe értelemszerűen mindkét rendszer legjavát kínálja, a hibridhez képest feljavított összkerékhajtással és a Trailhawk egyéb offroad rendszereivel, ugyanakkor a piros részleteket (vonószem, matricák, keréktárcsák) kék váltja fel.