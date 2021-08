Minden idők legsikeresebb raliversenyzője, Sébastien Loeb későn, huszonegy évesen ült először rali versenyautóba. Hat évvel később junior világbajnokságot nyert, három évre rá, 2004-ben pedig megszerezte első rali-világbajnoki címét. 9 év, 79 győzelem és 9 világbajnoki cím után vonult vissza a rali királykategóriájából.

Ezt követően a legváltozatosabb motorsport-ágakban tette próbára magát, megfordult a hegyi versenyzésben, a túraautó-világbajnokságban, a ralikrossz-világbajnokságban, de még a Dakar-ralin is. A mai napig aktív, jelenleg az idén debütáló Extreme E elektromos tereprali-bajnokságban versenyez. Eközben nemcsak versenyzőként, hanem csapattulajdonosként és -főnökként is kipróbálta magát. Csapata ugyanolyan sokszínű, mint névadó alapítója, az elmúlt évtizedben kilenc különböző nemzetközi és francia bajnokságban vettek részt, a jégversenyzéstől a különböző márkakupákon (pl. Peugeot 208 Rally Cup) át a túraautó-versenyzésig.

A képre kattintva galéria nyílik!

Csapatának egyik legnemesebb származású versenyautója az a Peugeot 208 R5 T16, amelyet a Loeb visszavonulásának évében, 2012-ben bevezetett FIA R5 géposztály specifikációi szerint épített a francia gyártó 2016-ban. A mintegy 285 lóerős, 1,6 literes, négyhengeres turbómotorral szerelt autó ötfokozatú, szekvenciális váltót kapott, mindkét hajtott tengelyen önzáró differenciálmű segített az aszfaltra (vagy murvára) átvinni a teljesítményt.

A VF3CA5FS0EW035687 alvázszámú autó mozgalmas életet tudhat maga mögött. A Peugeot Sport által kifejezetten a Sébastien Loeb Racing részére gyártott 208 R5 T16 a 2016-os rali-vb hetedik futamán, a Lengyel-ralin esett át a tűzkeresztségen, egészen 2018-ig szolgálta aktívan az alakulat. 2017-ben maga Sébastien Loeb ült a volán mögé, míg a navigátori teendőket Loeb felesége, az ebben a szerepben rutinos Séverine Loeb-Mény vállalta magára. A házaspár izgalmakkal teli Rallye du Chablais-n abszolút első helyezést szerzett.

A következő három évet a 2012 óta működő Sébastien Loeb Racing garázsában, gondos kezek között töltötte. A pontos dokumentáció szerint a motorban 1450, a sebességváltóban 2450 versenykilométer van, a turbót 850 kilométerrel ezelőtt cserélték – mindhárom fődarab élettartamát 4000 kilométerben határozta meg a Peugeot Sport, így a felújításig még jó pár bevetésen részt vehet az autó.

A Peugeot 208 R5 T16 irányára 159 ezer euró, azaz hozzávetőleges 55,7 millió forint (plusz ÁFA). Ebben benne van a beépített Monit T100 rali versenyszámítógép is; ennek és kiváló műszaki állapotának köszönhetően a 208-as azonnal nevezhető különböző nemzeti és nemzetközi ralikra. A csomag részét képezi az aszfaltra és murvára optimális beállítási dokumentáció is, külön megállapodás szerint pedig tartalékalkatrészeket is biztosít az autóhoz a Sébastien Loeb Racing.

Ugyanakkor az ikonikus Red Bull színekben pompázó autó makulátlan megjelenésének, no meg a tulajdonos személyének – amelyre a karosszéria több pontján, jól láthatóan elhelyezett feliratok emlékeztenek – köszönhetően bármely igényes motorsport-gyűjtemény ékköveként is megállja a helyét. Az aukciót az RM Sotheby’s privát adásvételekre szakosodott részlege bonyolítja, így biztosítva a professzionális, diszkrét vásárlási élményt az érdeklődők számára.