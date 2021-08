Vélhetően a klímaváltozás hatására egyre gyakrabban szembesülünk az időjárás zord, de annál is drasztikusabb arcával, aminek következtében a világ több pontján pusztító viharok söpörtek végig. Például Németországhoz vagy a benelux térséghez képest Magyarország viszonylag olcsón megúszta, de az itthoni autósokat is több milliárd forintos kár érte a jégesők miatt.

A védekezés szinte lehetetlen küldetés, ennek dacára sokan vállalkoznak rá. Néhány héttel ezelőtt futótűzként szaladtak végig hasonló felvételek az amerikai autós sajtón róla, most pedig Lengyelországban rögzítették, hogy a vihar elől rengeteg autós a felüljáró alá menekült. Az ott összegyűlő tömeg pedig totálisan megbénította a forgalmat az A4-es autópályán.

Felelevenítette a korábbi, iowai esetet is a felvételt kiszúró HVG, aminek kapcsán az állami rendőrség figyelmeztet is a lakosságot, hogy még véletlenül se a felüljáró alatt húzódjanak meg, mert amint több autós is megáll alatta, könnyen balesetveszélyessé válhat az elsőre jónak tűnő ötlet. Akkor mintegy tíz autós várta a vihar végét, többen még a fűre is felparkoltak.

SAFETY TIP! See below for what NOT to do during severe weather. You may avoid some hail, but parking under an overpass is actually MORE dangerous. #NEWx https://t.co/2FxSh1SxtE