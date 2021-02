2020-ban is meghirdette a Vezess és az Autó Magazin a Best Cars szavazást, amely a világ egyik legnagyobb a nagyközönség szavazatain alapuló kutatás. Tíz országban szavaztak 11 kategória nevezőire a 2021-es díj kiírásban. A győztesek 387 típus közül kerültek ki. A márkák eredményeit összesítve 2021-ben a Toyota három, az Alfa Romeo és a Porsche kettő-kettő, a Lexus, a Mazda, a Škoda, a Volkswagen egy-egy győzelmet hozott el. Dicséretesen sokan, több mint 12 ezren töltöttétek ki a kérdőívet; ezúton is köszönjük lelkesedéseteket! Nyerteseinket is kisorsoltuk, hamarosan az ő nevüket is eláruljuk, de előbb nézzük az eredményeket.

Kategóriagyőztesek

Miniautók

Kisautók

Alsó-középkategória

Középkategória

Felső-középkategória

Luxusautók

Sportautók

Kabriók

Kompakt szabadidőautók

Nagy szabadidőautók

Egyterűek

GRATULÁLUNK A GYŐZTESEKNEK!