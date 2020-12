„Hoppácska, egy civil a pályán! Há’ vigyék má’ onnan!” – valószínűleg így kommentálná a látottakat Palik László, de az is lehet, hogy a látottaktól még az ő szava is elállna. Sok mindenre fel vannak készülve a versenyzők, de arra ők is a legritkábban, hogy olyan jön velük szembe a pályán, ami nem odavaló.

A Forma-1-es Brazil Nagydíjnak a következő öt évben is otthont adó interlagosi pályán történt az eset: egy helyi versenyen valahogyan beszabadult a pályára egy Mercedes GLA sofőrje, aki annyira pánikba esett, hogy sokáig képtelen kiszabadulni a bokszkijárat „fogságából”.

Outro dia foi um Mini Cooper entrando na pista. Agora essa!

O que acontece com as provas em Interlagos? Tão esperando morrer de baciada pra tomar uma providência? Que várzea!🙄 pic.twitter.com/rPq4wGAcov — bruno mantovani (@bmantovani) December 1, 2020

Szerencsére egy másik versenyző is időben észre vette a szerencsétlenkedő civilt, így nem történt baleset, ugyanakkor elgondolkodtató, hogy fordulhat elő alig néhány hét különbséggel két ilyen, meglehetősen veszélyes incidens is… Nem olyan régen egy hölgy tévedt a pályára egy MINI Cooperrel – az arról készült felvétel itt tekinthető meg:

Mindenesetre úgy látszik, elmúltak azok az évek, amikor az emberek csak úgy beszaladtak a pályára, ahogyan az a 2003-as Brit Nagydíjon történt. Manapság már autóval hajtanak fel.