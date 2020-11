Ha minden jól megy, jövőre mutatkozik be a filmvásznakon a Halálos iramban kilencedik része, sőt már azt is lehet tudni, hogy 10. és 11. rész is készül majd a méltán híres, legendás autókat felvonultató akciófilmsorozatból. A Roads Untraveled YouTube-csatornáján bemutattak egy kanadai férfit, aki egy legendás, 24 autós gyűjteménnyel rendelkezik, melynek darabjai hasonlítanak azokra az autókra, melyek különféle Halálos iramban-részekben bukkantak fel.

Jorge gyűjteményének impozánsabb replikái között láthatjuk azt a Bayside Blue-köntösbe öltöztetett Nissan Skyline R34 GT-R-t, melyet az azóta már elhunyt Paul Walker a Halálos iramban 4. részében vezetett. Egy ezüst és egy kék Skyline GT-R is a birtokában van, amik a második részben kaptak szerepet. Megtalálható a gyűjteményben az a narancssárga Supra is, amivel Walker a legelső, 2001-ben megjelent epizódban száguldott.

Olvasóink is emlékeznek a Jesse vezette, fehér Volkswagen Jettára az első részből? No, és a Mazda RX-7 Veilside Fortune-re, amivel Hant láthattuk a Tokyo Driftben? Bizony, ezek is mind a kollekció részei. Jorge a gyűjteménye kapcsán elárulta, a replikák egy részét eredeti állapotában vásárolta meg, a többit ő alakította át a műhelyében – sok autót Japánból importált Kanadába.

Jelenleg is 7-8 replikán dolgozik, köztük azon a világosrózsaszín Honda S2000-en, aminek volánjánál Sukit láthattuk a Halálos iramban 2-ből. Egyik legújabb büszkesége pedig az a 2020-as Toyota Supra, amivel majd a kilencedik részben találkozhatunk. Addig is, az alábbi videóból sokkal több mindent láthatunk és tudhatunk meg a gyűjteményről: