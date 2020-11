Kis híján egy harmadik autós esett áldozatául annak a sofőrnek, aki péntek délután az M3-as autópálya Füzesabonyhoz közeli szakaszán szerette volna megleckéztetni autóstársát.

Jobbról rám előz a BMW, nagyon közel. Nemtetszésemet nyilvánítottam ki, tekintettel a manőverre és az egyre csúszósabb útra. Amikor már kellően távol ért, szegénynél lement a redőny, és mindenképp móresre akart engem tanítani. Látható a féklámpáján, illetve közelebb érve az álló kerekek füstjén is, hogy büntetőféket kaptam

– összegezte az eseményeket a Bp-i Autósok Közösségének a felvételt készítő, majdnem pórul járt autós. „A külső sávban a kolléga is majdnem beleállt, én se voltam tőle messze, egyáltalán nem voltak ideálisak a körülmények, a nedves útburkolat. A jobbról előzést még el is tudtam volna engedni, és tudtam, hogy nem fogok belemenni. Egy félelmem volt: hogy a mögöttem jövő is meg fog-e állni? Majd látható, hogy kövér gázzal távozott…” – tette hozzá.