Már több mint 20 éve, hogy bekerült a köztudatba a Ford Focus, a gyártó valaha volt egyik legnépszerűbb típusa. 1998 óta négy generációt élt meg a modell, sok-sok millió szaladgál belőlük az utakon világszerte. A JD Customs ezúttal egy harmadik generációs Focusból hozta ki az állatot – kezdve ott, hogy ne is keressük a motorháztető alatt a megszokott 252 lóerős, 2,0 literes, négyhengeres EcoBoost-motort.

Helyette a Mustang 5,0 literes, V8-as Coyote-ja hajtja a Focus ST-t – a cég noha azt nem árulta el, mekkora lett így a teljesítménye, de ha abból indulunk ki, hogy a Whipple első stádiumú, ötödik generációs kompresszorkészlete 650 lóerőt produkál, akkor aligha lövünk mellé, ha azt mondjuk, hogy egy izompacsirtával van dolgunk. Pláne, ha még abba is belegondolunk, hogy a Focus ST maximális 1471 kilogrammjával sokkal könnyebb a Mustangnál.

De nem minden a motor: a JD Customs átalakításai révén a jellemzően első- vagy összkerék-hajtású Focust vérbeli hátsókerék-hajtású hot hatché faragták. Nem mehetünk el szó nélkül a tuning optikai oldala mellette sem, mely a cikkben szereplő Fordnak az eddiginél is agresszívabb külsőt kölcsönzött. Ezzel harmonizál a beltérben található fekete-narancssárga színkombináció, valamint a Mustang-kormánykerék. Állítólag már pályára is vitték az ST-t, így remélhetőleg nem kell sokat várnunk arra, hogy mozgásban is lássuk.