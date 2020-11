A cikkhez kapcsolódó Facebook-bejegyzésünk alatt több olvasónk is korrekt módon jelezte (a roppant “kedves”, személyeskedő és sértegető kommenteket pedig külön köszönjük), hogy nem volt ekkora mértékű a sebességtúllépés, és a Ford Mustang vezetője már tisztázta az esetet, azonban a rendőrség hivatalos honlapjára valahogy mégis az alábbi fotó került fel.

Hétfőn számoltunk be róla, hogy a rendőrség nemrég a megengedett 90 helyett 236 km/órával mért be egy zöld Mustangot Hajdú-Bihar megyében, és a sofőr 300 ezer forintos csekket kapott. Azonban kiderült, hogy a sztori sántít.

Olvass tovább

A HVG beszélt a sofőrrel is, aki elismerte, hogy október 8-án az ő autójával valóban gyorsan hajtott, de nem 236-tal, hanem jóval kevesebbel, 136-tal ment. A sofőr elmondta, hogy amióta a hír bejárta a sajtót és több lap is átvette a fotót, sorra kapja az üzeneteket barátaitól, ismerőseitől és ügyfeleitől. Az üzenetek nagy része arról szól, hogy ő mennyire bunkó és felelőtlen, hogy ennyire gyorsan megy a kocsival. Egyértelmű, hogy a 136 km/óra is elég magas sebességtúllépés egy 90-es szakaszon, de közel sem annyira kirívó, mintha valóban 236 km/órával közlekedett volna.

Természetesen megkerestük a rendőrséget az esettel kapcsolatban, hátha tiszta vizet tudnak önteni a pohárba, amint megkapjuk a válaszukat, frissítjük a cikket.

A Police.hu-n azóta is fent van a hír, amelyben a 236 km/órás fotó van: