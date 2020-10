Az autópiac természetéből adódóan a mezőny egészének viszonylag csekély százalékát adják a valódi újdonságok, ugyanakkor pont ezek teszik évről évre izgalmassá, változatossá, kiszámíthatatlanná Európa legnagyobb autós kutatását, a Best Cars-szavazást. A 2021-es modellévben a szokásosnál talán több ilyen, frissen bevezetésre kerülő modell érkezik – most ezeket tekintjük át.

Mint minden ősszel, a Vezess és az Autó Magazin ismét megszervezi a Best Cars-szavazást. Évről évre megkérdezzük olvasóinkat, mi a véleményük az Európában forgalmazott autókról. Tizenegy kategóriában közel négyszáz modell várja a Te szavazataidat, hogy kiderüljön, a hazai autósok melyik típusokat kedvelik legjobban.

A legtöbb Év Autója pályázattal szemben, amelyeken csak az újonnan bemutatott modellek indulnak a címért, a Best Cars a teljes aktuális európai piac legnépszerűbb típusait keresi. Az igazán kiváló konstrukciók így akár éveken át arathatnak győzelmet kategóriájukban – feltéve persze, hogy időközben nem jön egy náluk is lenyűgözőbb, ígéretesebb, jobb versenytárs.

Miniautók

Fiat 500

Az újkori Fiat 500 harmadik kiadása valódi cybergyerek: az ismerős formákat LED-csíkokkal rajzolja fel, hajtásáról pedig kizárólag villanymotor gondoskodhat. 118 lóerő, 150 km/óra végsebesség, 9 másodperces gyorsulás 100 km/órára, 320 kilométeres hatótávolság, bődületesen erős, 85 kW-os fedélzeti töltő jellemzi a városi apróságot.

Kisautók

Honda Jazz e:HEV

Három, egymásra erősen hasonlító generáció után negyedszerre volt mersze a Honda Jazznek arculatot váltani: játékosabb és karakteresebb lett, miközben persze megőrizte fő aduját, az elképesztő helykínálatot – legalábbis az utastérben. A modell kizárólag hibrid hajtáslánccal elérhető, normál és enyhén crossoveresített kivitelben. A rendszerteljesítmény 109 LE, az átlagfogyasztás 4,5 l/100 km, a CO2-kibocsátás 102 g/km.

Hyundai i20

Eddig szerényen megfért sok konkurense mellett, mostantól azonban harsányan követeli magának a figyelmet a koreai kisautó. Tudását modern fedélzeti technológiák emelik a mezőny fölé, motorkínálatát mild hibrid variánsok erősítik, és ami a legjobb: lesz belőle 201 lóerős sportverzió is!

Toyota Yaris

Új padlólemez, más arányok, markánsabb formavilág, gazdag felszereltség, és az immár elmaradhatatlan hibridben végződő, sokszínű motorválaszték jellemzi a japán kisautót. És persze egy 261 lóerős, összkerékhajtású, közútra szabadított raliváltozat, a GR Yarist.

Alsó-középkategória

Audi A3

Hosszan elnyújtva vezette be kompakt modelljének új generációját az Audi, a ferdehátútól a szedánig, a plug-in hibridtől a sportverziókig. A változások nem forradalmiak, de mindenre kiterjednek, a hajtásláncválaszték rendkívül gazdag, az autó képes környezetével vagy más Audikkal információkat cserélni.

BMW 2 Gran Coupé

A BMW demokratikus termékfilozófiájával összhangban a márka legkisebb, elsőkerék-hajtású modellcsaládjában is meghonosították a nagyobbaknál bevált négyajtós kupéformát. Általános ismertetőt itt, első tesztünket pedig itt olvashatod a modellről.

Citroën C4

Kevés kompakt modell váltott annyiszor stílust és arculatot, mint a Citroën C4. A legújabb kiadás terepkupés vonalakat öltött magára, és a PSA-csoportnál immár szokásos módon tisztán elektromos hajtáslánccal is elérhető lesz. A modell két fő erőssége a testre szabható, stílusos környezet és a fokozott utazási komfort.

Cupra Leon

A SEAT-ról félig levált sportmárka nagyteljesítményű belső égésű, illetve plug-in hibrid hajtásláncokkal kínálja a SEAT Leon minden elemében dinamikusabbra hangolt kiadását.

Cupra el-Born

Míg a Cupra egyszerű adaptáció, a tisztán elektromos el-Born nem köthető SEAT-termékhez (ellenben a közelgő VW ID.4 spanyol inkarnációja.) 77 kWh-s akkumulátor 500 kilométerre elegendő energiát tárol, az autó 2,9 mp alatt gyorsul 50 km/órára.

SEAT Leon

Finomított stílussal, átdolgozott motorkínálattal, elektronikus kezelőfelülettel, magas használati értékkel érkezett az új generáció.

Škoda Octavia

Olyan funkciókat hozott a modellváltás, amikről eddig Škodában nem is álmodhattunk, a head-up kijelzőtől az elektronikus váltókarig. A lényeg továbbra is a bődületes helykínálat, az okos megoldások és a motorvariánsok széles választéka, amelybe immár a plug-in hibrid is beletartozik.

Volkswagen Golf

A nyolcadik generációs VW Golf szenzációját nagyban csökkenti, hogy az összes, belőle származtatott testvérmodellel (Audi A3, Škoda Octavia, Seat Leon) egyazon évben debütál – de hát ilyen a show business. A szimpla belépőmodelltől a sokféle villamosított verzión át a kemény sportmodellekig minden változatban létezik.

Középkategória

BMW 4

Karakán fizimiskája megosztja a közönséget, de a hatalmas orrlyukak mögött a 3-as testvérmodell technikája dolgozik.

Toyota Mirai

Hátsókerék-hajtású nagy szedánként folytatja pályafutását a Toyota üzemanyagcellás modellje. A hidrogéntartályok számát megnövelték, így a hatótávolság is jobb lesz; az új padlólemez dinamikus, komfortos vezethetőséget ígér.

Nagyautók

DS 9

Kínában gyártják, de Európában is kapható lesz a Citroën legendás limuzinjainak hagyatékát ápoló óriás. Induló hajtáslánca plug-in hibrid.

Genesis G80

Minden részletében visszafogott elegancia jellemzi Korea luxuslimuzinját, még ha a szokatlan orrkialakítás nem is egyezik mindenki ízlésével.

Luxusautók

Mercedes S-osztály

Zavarba ejtően nagy tudású autóként lépett színre a műfajteremtő S-Klasse legújabb kiadása. Képességeiről itt olvashatsz összefoglalót.

Sportautók

Ferrari Roma

Archaizáló stílusa alapján egyedi autónak gondolnánk, de nem: az orrmotoros kupé a márka alapkínálatának lesz a tagja. Kulcsa egyetlen hatalmas Ferrari-embléma.

Lotus Evija

Egy darabból megformált, szénszálas monocoque vázzal, 2000 lóerős elektromos hajtáslánccal, akár 800 kW-tal tölthető akkumulátorral érkezik az Evija. Mindössze 130 darab készült belőle, egyenként 600 millió forintnak megfelelő áron.

Kabriók

Aston Martin Vantage Roadster

Soha egyetlen kabrió vászonteteje nem nyílt még olyan villámgyorsan, mint az új Aston Martiné. Mellesleg 3,7 mp alatt gyorsul 100 km/órára.

BMW 4 Cabriolet

Elődje nyitható keményteteje helyett stílusos, elegáns vászontető feszül az utasok fölé.

Chevrolet Corvette Convertible

A középmotor miatt nem fért el a klasszikus vászontető, ezért aerodinamikai szempontból amúgy kedvezőbb, lenyitható keménytetőt kapott az autó.

Ferrari F8 Spider

Maranello tökélyre fejlesztette a roadster-gyártást, az F8 Spider nem kivétel ez alól.

Lexus LC Cabriolet

V8-as szívómotor, finom vászontető teszi kívánatossá a japán luxusmárka rég várt kabrióját.

Morgan Plus Four

Eddig számjeggyel írták a nevét, de ennél érdekesebb változás, hogy a veterán optika alatt végre modern technika rejlik.

Kompakt szabadidőjárművek

Cupra Formentor

A spanyol sportmárka első egyedi típusaként vonul be a történelembe ez a terepkupé.

Mazda MX-30

Furcsa sziluett, egyedi ajtókialakítás, szokatlan orr, villanymotor, megszokott Mazda-érzés.

Mercedes GLA

Elődjénél rövidebb, de magasabb, egyszóval terepjárósabb az új generációs GLA.

Nissan Ariya

Izgalmas elektromos szabadidőjármű magyar vonatkozással.

Opel Mokka

Látványos orrkialakítás, elektromos és belső égésű motorok.

Škoda Enyaq

A Škoda első villanyautója egyben a márka eddigi legerősebb típusa is. Több teljesítményszinten létezik.

Suzuki Across

A Toyota és a Suzuki közötti együttműködés első gyermeke a RAV4 Plug-in Hybrid átemblémázott változata.

Toyota Yaris Cross

A C-HR-nél kisebb, ám azzal ellentétben (elektromos) összkerékhajtással is kapható a Toyota legújabb crossovere.

Szabadidőjárművek

Aiways U5

Közvetlenül a gyártól vásárolhatjuk meg a tetszetős kínai villanyterepjárót, akár itt, Európában is.

Aston Martin DBX

A divatos formát a márkától megszokott konzervatív kivitelben tálalja.

Audi e-Tron Sportback

Elektromos terepkupé, elképesztő világújdonsággal és hátsókerék-hajtású karakterrel.

Ford Mustang Mach-E

Bár a Ford-történelem bővelkedik legendás terepjárókban, mégis ikonikus sportkupéjuk stílusában készítették el új elektromos crossoverüket.

Kia Sorento

Új padlólemez, merészebb formák, többféle hibrid hajtáslánc teszi még érdekesebbé a nagy koreai szabadidőjárművet.

Toyota Highlander

Fejlett hibrid hajtásláncával Európában sem érdektelen a hétszemélyes Toyota-SUV, ezért most először el is hozzák az Óvilágba.

Egyterűek

VW Caddy

Nagy digitális kijelzőket, de ami ennél is meglepőbb, benzinmotorokat is kap az új generációs Caddy. Hamarosan kempingbusz kivitel is lesz belőle.