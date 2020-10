Mint minden ősszel, a Vezess és az Autó Magazin ismét megszervezi a Best Cars szavazást. Évről évre megkérdezzük olvasóinkat, mi a véleményük az Európában forgalmazott autókról. Tizenegy kategóriában közel négyszáz modell várja a Te szavazataidat, hogy kiderüljön: a hazai autósok melyik típusokat kedvelik legjobban.

Elegáns vagy sportos, modern vagy klasszikus, luxuscikk vagy megfizethető használati tárgy: ezek az értékek ugyanúgy vonatkoznak a karórákra, mint az autókra. A Best Cars 2021 szavazáson részt vevő olvasóink közül hárman a Seiko Magyarország jóvoltából egy-egy nagyszerű óra tulajdonosává válhatnak attól a márkától, amelynek Michelisz Norbi a nagykövete !

Érdekel a Best Cars díj története? Itt megnézheted, mely modellek nyertek az előző években?

Tudtad, hogy idén negyven vadonatúj modellre is szavazhatsz a Best Cars listáján? Kattints ide, és ismerd meg őket!

Fődíj

Az 1881-ben alapított Seiko óragyár nevéhez számtalan innováció fűződik. A legkülönfélébb kategóriákban alkottak maradandót, igazi legendává azonban búváróráik tették őket. Az SRPD25K1 a műfaj legjobb értékeit testesíti meg. Automata szerkezetének és 41 órás járástartalékának köszönhetően gondtalanul hordható a mindennapokban, ám szükség esetén kézzel is felhúzható a szerkezet. A Hardlex kristály óraüvegnek és a reteszelt zárszerkezetű óraszíjnak köszönhetően mindenkor biztonságban tudhatjuk, akár a tenger mélyén is: igazi búváróráról van ugyanis szó, amely 200 méteres mélységig vízálló, a mutatók fénykibocsátó bevonata pedig teljes sötétségben is leolvashatóvá teszi a pontos időt.

A 2. helyezett díja

A Pulsar óramárka nevéhez fűződik a világ első elektronikus digitális karórája. A márka ma a Seiko Corporation alá tartozik, és az arany középutat testesíti meg a high-tech és a megfizethetőség, a sportosság és az elegancia között. A 10 barig nyomásálló nemesacél tokba zárt, letisztult formavilágú PT3687X1 60 perces stopper funkciója részidő mérésére is alkalmas. Az óra 12, illetve 24 órás beosztásban is képes mutatni az időt, a skálázott lünettával pedig akár sebességet is mérhetünk.

A 3. helyezett díja

A Lorus a Seiko márkacsalád legfiatalabb és legfiatalosabb márkája. A belépő szintet jelző árfekvés a nagyobb testvérekre jellemző kifinomult minőséggel társul. Kiváló például ennek a RT321GX9 típus, amelyben a Pulsar PT3687X1 rendkívüli pontosságú elektromos óraszerkezetének egy változata dolgozik. Kronográf funkcionalitás, időtlen dizájn, 100 méteres vízállóság jellemzi.