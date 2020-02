Olvass tovább

Ezt már csak olyan extrákkal lehet megtoldani, mint például a metálfényezés, a körkörös kamera, a pótkerék (!), vagy a részben bőrkárpitozás. Ja, és persze az összkerékhajtás, ami 550 000 forinttal toldja meg a számlát…

A folytatást a februári Autó Magazinban találod!

És mégis mozog a Ford!

FORD CAPRI RS 2600 (1972)

Évforduló? Annyi van belőlük! Ford Capri? Hol van az már! Aztán eszünkbe jutott, hogy hoppá, azért az ötvenéves évfordulóját mégis illik megünnepelni. Ráadásul a Hockenheimringen!

A sok karácsonyi csengettyűs dal és Sinatra/Elvis/Callum album mellett kifejezetten jólesett az ünnepeken visszatérni a gyökerekhez: a jó öreg Bruce Springsteenhez. A minap hallottam egy történetet, amit ő osztott meg saját magáról. Fiatalkorában nagy kedvvel látogatta az éjszakai mulatókat. Egyszer megszólította egy rajongója azzal, hogy: „Hé, pont úgy nézel ki, mint Springsteen, de nem lehetsz ő, hisz Bruce nem olyan, hogy ilyen vetkőzős klubokba járjon.” „Persze, kicsim – válaszolta Bruce –, a te Bruce-od mindig otthon ül, és csakis jót csinál. Én valójában

Bruce egy másik énje vagyok, aki néha szeret rosszalkodni.” Ez a sokarcúság, az inkognitó lehetőségének kizárása és a jófiúskodás akkor jut az eszembe, amikor kora reggel elindulunk Hockenheimbe.

A nap álmosan kelt föl a hegyek alól, de hiába, ezúttal a szokásos csillogás, visszatükrözés nem fogadja köszönését az autópályán. A Caprin versenyoverall van, az RS 2600 motorteje mattfekete. Nem dizájnelem, pont a visszatükröződés és a csillogás ellen véd. Hasonlóan az okkersárga fényezéshez ma már ez sem divat, a Nordschleifén és a Col de Turini kanyarjaiban esetleg még lehet jelentősége, de itt, Bivalyparaputtya és Karmantyúszentkirály között aligha.

Minket azonban pont ez a részlet villanyoz fel, én imádom ezt a fekete- sárga összeállítást. Vidám és merész. Pont, mint aki ki akarja hívni a Porsche 911-et. Élvezzük az autózást, ez abból is látszik, hogy ürül a tank, félúton megállunk három tucat liter friss benzinre…

A folytatást a februári Autó Magazinban találod!

Sikermodellek sikeres vásárlóknak

AUDI Q3, BMW X1, VW TIGUAN ÖSSZEHASONLÍTÓ TESZT

Három kiemelkedően népszerű SUV, amelyek jó variálhatósággal szereznek örömet tulajdonosaiknak. A ráncfelvarráson átesett BMW X1-et hasonlítjuk össze legkeményebb versenytársaival, az Audi Q3-mal és a VW Tiguannal.

A piac mindig beszél hozzánk, csak értenünk kell a nyelvén. Most azt mondja éppen, hogy ez a három középkategóriás nagyon hasít – és most nem egy tempós kanyarra gondolunk, hanem az eladási számokra. A tempós kanyarok azonban mégiscsak izgalmasabbak, és ezt át is élhetjük mindhárom darabbal: az Audi Q3, a BMW X1 és a Volkswagen Tiguan orrában is 350 Nm nyomatékot állít elő a kétliteres, turbós benzinmotor. Ekkora erő hosszabb utakra is elegendő lendületet biztosít, erről garantáltan meggyőződtünk tesztünk alatt. Hogy

miért választottuk ezeket a jól motorizált, 230 lóerő körüli benzinmotorral es összkerékhajtással szerelt modelleket? Azért, mert masszív nyomatékukkal alternatívát jelentenek a dízelmodelleknek, amelyeket a nagyközönség egy jelentős része most kevésbé kedvel.

Újkori egyterűek

Nyomatékból sosem elég, főleg egy ilyen kaliberű autónál. Hasznát vesszük például akkor, amikor teljesen megpakolva furikázunk hazafelé a bútoráruházból. A Tiguan jól átlátható, tágas utastere

ilyenkor szintén aranyat ér, térkihasználásban egyértelműen a legügyesebb a jelenlegi trióból. A VW nemcsak hogy a legnagyobb helykínálatot nyújtja, még csomagtartójának mérete is meghaladja két konkurenséét. Jut hely benne az apróságoknak bőven, a Q3-hoz és az X1-hez képest szinte feleslegesen sok dolgot halmozhatunk fel benne. Erőfitogtatásban is a Volkswagen a legény, a legnagyobb súlyt az ő vonóhorgára lehet akasztani. Variálhatóság terén egyik szabadidő- autó sem áll rosszul, de ez valahol ma már elvárás is az újkori egyterűk irányában. Mind a háromban hosszirányban állítható, asszimetrikusan osztott és állítható dőlésszögű háttámlájú hátsó üléssort találunk. A Tiguanban a Highline felszereltségi szinten még az első utas ülésének háttámlája is ledönthető, a Q3-ban ez az opció viszont még extraként sem érhető el. Az X1-ben a BMW 67 600 forintot számláz ugyanezért…

A folytatást a februári Autó Magazinban találod!

Dupla premier

SKODA SUPERB IV TESZT

Két újítás egy tesztben: a Skoda Superb nemcsak modellfrissítést kapott, de most először elektromos hajtást is. Íme, a márka első plug-in hibridje!

A legtöbb ráncfelvarrás esetén jogosan vetődik fel a kérdés: miről ismerhető fel a frissített modell legegyszerűbben? A Superb III esetében két egyértelmű ismertetőjegyet is találunk. A LED fényszóró már elér a hűtőrács széléig, az autó hátulján pedig a nagy Skoda felirat az árulkodó. A profik oldalról az új felniket és a LED világítást is kiszúrhatják. A legegyszerűbb dolgunk akkor van, ha a csomagtérajtón ott áll az iV felirat, vagy ha elöl egy Type2 töltőkábel lóg ki éppen a Skoda orrából. A Superb iV ugyanis a márka első hibrid modellje, és kombi karosszériával is elérhető.

A hajtáslánc a Volkswagen Passat GTE-ből származik: az 1,4 literes, 150 lóerős benzinmotor mellett egy 85 kW teljesítményű villanymotor (105 LE), és a hátsó ülések alatt elhelyezett, 13 kWh-s akkumulátor a legfőbb összetevő. Az 50 literes üzemanyagtank a több lengőkaros hátsó futómű felett helyezkedik el, aminek hátulütője, hogy miatta magasabbra került a csomagtér padlója. Az eredeti 625 literből 485 liter maradt, de még így is volt hely egy praktikus padló alatti rekesznek a töltőkábel számára…

A folytatást a februári Autó Magazinban találod!

Ha kíváncsi vagy még több részletre a tesztekkel kapcsolatban, azt ajánljuk, szaladj le a legközelebbi újságárushoz és keresd szerkesztőségünk nyomtatott lapját, az Autó Magazin februári számát. Online is előfizethetsz, elég ide kattintanod!