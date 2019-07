Az autó teljes profilja megváltozott. A vezetői környezet 42 centiméterrel előrébb vándorolt, emiatt a műszerfalat is alacsonyan kellett tartani: ezt a célt szolgálják a pengevékony légbeömlők, a függőleges klímavezérlő panel, és a szögletesre metszett kormány is, amely így nem akadályozza a digitális műszeregység leolvasását.

Még mielőtt rátérnénk a lényegre, vegyük sorra a látványelemeket: 12 karosszériaszín, 6 beltéri színkombináció, hatféle árnyalatban kérhető biztonsági övek és kétféle választható öltésszín (a szériakivitelű harmadik tónus felett). Ülésből háromfélét kérhetünk, a sportosan kényelmestől a szénszálbetétes sportüléseken át a majdnem-versenyülésekig.

A hajtáslánc új elrendezése vadonatúj karosszériaszerkezetet tett szükségessé. Ennek központi merevítő eleme a kardánalagút, ami szükségtelenné tette a középmotoros szupersportkocsiknál gyakori, vastag küszöb alkalmazását. Az új struktúra eredményeként most először jobbkormányos kivitelben is elérhető lesz a Corvette, de az ülésállítási tartomány is jelentősen javult, a tömegközéppont pedig mélyebbre került.

Az eddigi Corvette generációk hatalmas csomagtérrel kényeztették gazdáikat. Az előző generációs modell 425 literes kapacitásából mostanra 357 liter maradt, ráadásul az is kettéosztva. A pontos egyedi méretekről nem beszél a cég, de elárulták, hogy az orrban elfér egy kézipoggyász és egy számítógépes táska, illetve hogy az autó két golftáskát képes cipelni. A hátsó csomagtérben helyezhető el a tradicionális, kivehető tetőpanel is. Mindkét csomagteret rendkívül könnyű, üvegszálas anyagból alakították ki, ahogy a műszerfalat is, ezzel is csökkentve az autó tömegét: a száraz tömeg mindössze 1530 kg.

Az elődhöz képest közvetlenebb a kormányáttétel, pontosabb és jobban adagolható a fékrendszer. Az első felfüggesztés magassága állítható: a rendszer 2,8 másodperc alatt 40 mm-t emel az autó orrán, így nem akadunk fel. A GPS-re programozva akár ezer pontot is beállíthatunk, ahol automatikusan megemeli magát a kocsi (38 km/óráig közlekedhetünk így pipiskedve), tehát nem kell minden egyes alkalommal gombot nyomkodnunk, ha szokásos útvonalunkon nagyok a szintkülönbségek.

Az erőforrás egy új generációs 6.2 V8-as szívómotor. Legnagyobb teljesítménye 495 LE, a maximális nyomaték 637 Nm, ha az opciós sportkipufogót választjuk – alapmotorizáltságú Corvette soha nem volt még ilyen erős. És ilyen gyors sem: a rajtautomata és a hátsó tengelyt terhelő motor révén nem egészen három másodpercig tart a sprint 96 km/óráig, ha megrendeljük a Z51 sportcsomagot (sportülések, nagyobb fékek, fokozott hűtési teljesítmény, módosított végáttétel, extra hűtőlevegő-bevezető nyílások és sportkipufogó). Az új motor olajtöltetét 25 százalékkal megnövelték.

A váltó nyolcfokozatú duplakuplungos, a programválasztó kar elektronikus; a fokozatok a kormány mögötti fülekkel kapcsolhatók manuális üzemben. A szokásos üzemmódválasztáson (nedves aszfalt, túra, sport, verseny) kívül akár teljesen testre szabhatjuk az autót, beleértve a motor és a sebességváltó működésének a beállítását.

Az autó gyártása az év vége felé kezdődik, európai forgalmazásáról egyelőre nincs hír.

Forrás: Chevrolet