Határozottan jót tett az Audi Q3-asnak a modellváltás, az első generáció formája éppen kezdett megfáradni, a most bemutatott legfrissebb SUV viszont igazodik az A8-assal bevezetett élesebb formanyelvhez. Úgy tűnik, hogy Ingolstadban már a részletekkel is igyekeztek különbséget tenni a terepjárósabb megjelenésű modellek és a kínálat többi tagja között. A Q8-as után a Q3-as is megkapta a nyolcszögletű, hatalmas hűtőmaszkot, melyben függőleges lamellák hangsúlyozzák a méretét.

Nagyot nőtt az Audi Q3-as, az MQB platformra épülő keresztmotoros modell 4 485 mm hosszú, 1 856 mm széles és 1 585 mm magas lett. Ez azt jelenti, hogy elődjénél 9,7 centivel hosszabb, 2,5 centiméterrel szélesebb, ellenben fél centivel alacsonyabb lett. Az ilyen mértékű változások pedig mindig jót tesznek az autó arányainak, ahogyan a markánsan domborított sárvédők is. A gépháztető alatt a forgalmazás kezdetekor három benzines és egy dízelmotor lesz elérhető. Ezek közül mind négyhengeres és turbós 150-től 230 lóerőig. A Q3-as alapból elsőkerék-hajtású és hatfokozatú kéziváltó jár hozzá, de elérhető a quattro összkerék-hajtás és a 7 gangos duplakuplungos automataváltó is.

2 680 milliméteres lett a tengelytáv, ami azt jelenti, hogy 7,7 centivel növekedhetett a beltér. A berendezés jól jelzi a modern időket, csupán a klímapanel kapott külön kezelőszerveket, minden mást az MMI érintőképernyőjén keresztül lehet kezelni a Q3-asban. A középkonzol érintőképernyője alapból 8,8 inch átlójú, a feláras rendszeré már 10,1-es. A műszeregység is digitális, ez felszereltségtől függően 10,25 vagy 12,3 inch képátjójú lehet. Természetesen az utasoknak menet közben sem kell hátrahagyniuk az online jelenlétet, a fedélzeten wifi biztosítja, hogy minden Twitter, Facebook és Instagram fiók a lehető leghamarabb frissüljön.