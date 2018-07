Ezen a téren valóban senki előtt nem kell szégyenkeznie a japán luxusmárka középkategóriás sportszedánjának. Az elsők között vezették be a ma már egyre szélesebb körben alkalmazott, dupla érintőképernyős kezelőfelületet, amelyen használati gyakoriság és figyelemszükséglet szerint elrendezve érhetők el a különböző funkciók.

A prémium középkategória felső szélén elhelyezkedő Infiniti Q50 legutóbbi modellfrissítése után egy igen exkluzív klubba nyert bebocsátást: fedélzeti vezetőtámogató rendszereivel, kezelőfelületeivel kivívta a Wards Auto autóipari szakfolyóirat szerkesztőinek elismerését, és beválogatták a legkiválóbb felhasználói élményt nyújtó autók Top 10-es listájára. A díjnak már maga a létezése is jól jelzi korunk új hangsúlyait: a hagyományos autós értékek mellett egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az infotainment, vezetőtámogató és kényelmi funkciók.

Az ülésmemóriát a kulcs nélküli nyitási és indítási rendszer jeladójához rendeli az autó, így az autó beszállás után automatikusan az aktuális vezető által korábban meghatározott üléshelyzetet állítja be; a zenei élményről akár 16 hangszórós BOSE surround audiorendszer gondoskodik. Mindezt klasszikus esztétikumú környezetben – dupla öltésekkel varrott bőrfelületek és igényes fa-, vagy a sportverzió esetében alumínium betétek –, kifejezetten gerincbarát szerkezetű ülésekben élvezhetik az utasok.

A Wards Auto persze nem csak ezeket a kényelmi funkciókat honorálta, hanem a vezetőtámogató rendszerek mennyiségét és minőségét is figyelembe vette. Ezeket a márka történetében először itt alkalmazott ProPILOT technológiai gyűjtőnév alatt vezette be az Infiniti: a jövőbeli autonóm mobilitási rendszerek alapját képező ProPILOT központi eleme a tisztán elektronikus, adaptív és aktív kormánymű, amely több fokozatban és üzemmódban működtetve ruházza fel eltérő karakterrel a modellt, a sportostól a komfortosig, és amely többek között aktív sávelhagyásgátlás funkciót is kínál.

Emellett 360 fokos kamerarendszer, távolságkövető tempomat, a sávváltásnál és tolatásnál fenyegető ütközéseket elhárító rendszerek, valamint ráfutásos ütközést megelőző vészfékrendszer segít a vezetőnek elkerülni a bajt. Az aktív biztonság elsődleges eszköze persze továbbra is a futómű, amely az Infiniti Q50 esetében többlengőkaros felfüggesztésből, valamint adaptív, elektronikus vezérlésű lengéscsillapítókból áll. A modell hátsó- és összkerékhajtással rendelhető.

A finoman átrajzolt, erőteljesebb hűtőmaszk mögött négyféle motorral találkozhatunk. Az alapvető igényeket két négyhengeres turbómotorral elégíti ki a Q50 – a kétliteres benzinmotor 208 lóerőt és 350 Nm forgatónyomatékot ad le, míg a 2,2-es dízel maximális teljesítménye 168 LE, büszke 400 Nm-es nyomaték mellett –, az ínyencek azonban két további motor közül választhatnak. Az egyik az Infiniti 3,0 literes, V6-os ikerturbós motorja, amelyet a Wards Auto két egymást követő évben is beválogatott a piac tíz legkiválóbb erőforrása közé.

Ez a blokk 300, illetve 400 lóerős kivitelben is elérhető (400, illetve 475 Nm nyomatékkal), utóbbi az egyedi külső és belső optikai elemekkel, valamint funkcionális változásokkal megkülönböztetett Red Sport 400 modellváltozat kiváltsága. A környezettudatos vásárlók választása nem erre, hanem a Hybrid Blue Sport kivitelre fog esni: ennek 3,5 literes V6-os blokkra épülő hibrid hajtáslánca 360 lóerős rendszerteljesítménnyel és 5,4 másodperces gyorsulással cáfol rá a hibridekkel szembeni előítéletekre, miközben norma szerinti átlagos üzemanyag-fogyasztása csupán 6,2 liter 100 kilométeren.