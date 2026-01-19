Amikor a hó már akkora, hogy elzárja a településeket a külvilágtól, akkor érkezik a felmentő sereg, Jonas Vykander és négylábú segítőtársa, Saika személyében. A páros egy Mercedes-Benz Arocs 3258 típusú hókotró szélvédője mögött, egészen magasból látja a friss hóhelyzetet. A magas fülkéből rögtön ki lehet szúrni, hol van elakadt autó, de az élelem után kóborló állatok, így a rénszarvasok is jobban látszódnak a teherautó volánja mögül.

A 8×4-es hajtásképlet igazi “jolly joker” egy ilyen teherautónál. Mivel két hajtott tengellyel is el van látva, ezért nagyobb tapadás áll rendelkezésre a hóval borított utakon. A tapadást tovább növelik az első három tengelyre szerelt “szöges abroncsok”, szükség esetén pedig akár a hóláncot is fel lehet tenni a járműre. A férfi és a kutyája nem akadhat el, hiszen az egyenesen drámai lenne egy masszív havazás esetén.

Az 580 lóerős (425 kW), OM 473 típusú dízelmotorral szerelt teherautón három hóeke van: egy a jármű elején található, amely 1,80 méter magas. A második a teherautó jobb oldalán kapott helyet, egyvonalban a leghátsó, felemelhető tengellyel. Az utolsó pedig a mellső tengely mögé, az alváz alá került. Az oldalsó hóeke fontos szerepet tölt be, ennek köszönhetően ugyanis nagyobb szélességben takarítható az út, nem kell egy azon útvonalat többször megtenni. Szükség esetén pedig az eke lehetővé teszi az út mellett futó járdák takarítását is.

Jonas és a kutyája gyakran 90-100 kilométert is megtesz télen egy irányba Svédországban, míg meg nem fordul. A keményebb havazások idején a napi ezer kilométeres futásteljesítmény ritka ennél a teherautónál. Ekkora távot azonban nem egy sofőr hoz össze. Szükség esetén a férfinek két váltótársa is rendelkezésre áll. Ennyit menni egyedül egy hókotróval kifejezetten fárasztó lenne. Csak összehasonlításul: Budapesten egy hókotróba 150-250 kilométeres futásteljesítmény kerül akkor, amikor szükség van a hó eltakarítására az utakon.

A teherautó meglehetősen feltűnő fényezést kapott. A piros fülkét már messziről fel lehet ismerni. Erősen kiemelkedik a fehér, havas háttérből, így a hókotró már nagyobb távolságból észlelhető. Emellett a piros hagyományosan a "veszélyre" való figyelmeztetés színe a közlekedésben. A hóeltakarítást végző járművek esetén ez ösztönzi a többi járművezetőt a fokozott óvatosságra és a követési távolság növelésére.