Bár a magyar haszonjárműpiac stagnál, ennek ellenére egyre több elektromos hajtással ellátott teherautót helyeznek forgalomba. Az autóbusz piacra egyértelműen kedvező hatással voltak a fővárosi és az állami beszerzések.

A könnyű teherbírású kishaszonjárművek szegmensét érdekes trendek uralják idehaza. Egyfelől az év első három negyedévében 7,4 százalékkal csökkent az újonnan eladott gépjárművek száma. Ennek következtében az említett időszakban 1393 darabbal kevesebb, 17 030 kishaszonjárművet adtak el idehaza. A hajtásláncok tekintetében a dízel szenvedte el a csökkenést, mivel az elektromos furgonokból 44,7 százalékkal többet, összesen 1378 darabot értékesítettek Magyarországon az év első három negyedévében. A legnagyobb változást a hibrid-elektromos hajtású áruszállítók produkálták, mivel ezekből 558 darabot adtak el itthon, ami jelentős emelkedés ahhoz képest, hogy a tavalyi év hasonló időszakában még csak 28 PHEV áruszállítót értékesítettek.

A közepes teherbírású – 16 tonna feletti – haszonjárművek piaca továbbra sem túlságosan nagy Magyarországon. Az év első három negyedévében 306 darabot adtak el ebben a kategóriában, ami 22,5 százalékos csökkenést jelent az előző év hasonló időszakához képest. Döntő többségük dízelüzemű, viszont 18 darab elektromos hajtású változat is gazdára talált, eggyel több, mint az előző év első három negyedévében.

6 fotó

A nehéz kategóriás teherautók piaca -11,4 százalékos elmaradásban van a tavaly év első három negyedévéhez képest. Eddig ugyanis 447 darabbal kevesebb, 3917 darab teherautó talált gazdára ebben a kategóriában. (Ennek ellenére még mindig meghaladja a cseh piac teljesítményét). Az elektromos teherautók terén viszont 350 százalékos növekedés volt tapasztalható ebben a szegmensben, mivel összesen 18 akkumulátor-elektromos teherautót adtak el, ami 16-tal több, mint 2024 első háromnegyedévében.

Legújabb elektromos vontatók Októberben a Volvo Trucks Hungary három darab FM elektromos nyerges vontatót adott át a Transplus Kft.-nek. Az új teherautók a cementszállításban vesznek részt. Hat darab akkumulátorral, digitális visszapillantóval, pilot assist funkcióval, holttérfigyelő kamerával és adaptív tempomattal is fel vannak szerelve. Érdekesség, hogy ezek az első olyan elektromos tehergépjárművek, amelyek váltómellékhajtással rendelkeznek. Erről egy kompresszort hajtanak meg, amely lehetővé teszi a cement lefújását. Az átadáson Szecskő Gábor (Transplus Kft.) és Kajtás Mátyás (Volvo Hungaria Kft.) vett részt.

Magyarországon a buszpiac is nőtt, mivel az év első három negyedévében 462 darab autóbusz talált gazdára, ami 26,9 százalékkal több, mint a 2024-es év azonos időszakának teljesítménye. Elektromos autóbuszokból 34 darabot adtak át idehaza, ami szintén jelentős előrelépés az előző esztendőhöz képest.