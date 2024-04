„Mivel megyünk – energiamix a közlekedésben” címmel időszaki kiállítás nyílt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz tartozó (MKMM), az Északi Járműjavító egykori Dízelcsarnokában. A tárlat azt mutatja be, milyen hajtásrendszerek, illetve energiaforrások domináltak a hazai közlekedésben azóta, hogy megjelentek a lovak által vontatott omnibuszok.

A 125 éves intézmény kiállításán 36 különleges járművet és 65 műtárgyat (saját, illetve kölcsönbe vett) lehet megtekinteni. Ilyen grandiózus időszaki tárlata a múzeumnak még nem volt azóta, hogy elköltözött a városligeti épületből. A kiállítás rögtön egy fontos témakörrel, a klímaváltozással kezdődik. Nem véletlenül, hiszen ez az, amit mindenki megtapasztal a saját bőrén.

Jelentős szennyező

Térségünkben elsősorban a szélsőségesebbé váló időjárás, a nyári csapadék mennyiség csökkenése, az erdőtüzek számának növekedése, valamint a mezőgazdaság vízigényének növekedése sorolható az elsődleges hatások közé az Európai Parlament elemzése szerint. A következmények mérséklése érdekében szükség van a szén-dioxid (és a károsanyag-kibocsátás) csökkentésére. Kevesen gondolnák, de a közlekedés még mindig jelentős szennyezőnek számít.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint 2019-ben a teljes EU-s szén-dioxid kibocsátás negyedéért a közlekedés volt a felelős. Ez egy olyan terület tehát, ahol bőven akad még tennivaló. Főleg úgy, hogy 2050-re 90 százalékkal kell csökkenteni a közlekedésből származó üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A tárlat fontos támpontot jelenthet azok számára, akik szeretnék jobban megismerni a környezetbarátabb hajtásrendszereket, jó megoldásokból ugyanis régen sem volt hiány. Az eligazodásban az is segít, hogy a múzeum szakemberei a legtöbb járműnél feltüntették a rájuk vonatkozó karbonlányomot, illetve hatásfokot is.

Széna és víz, mint üzemanyag

A 20. század első felében gyártott nagykanizsai bérkocsi még értelemszerűen elég alacsony szén-dioxid kibocsátással rendelkezett, hiszen csak két ló kellett a vontatásához. Nincs ez másképp a 19. században elterjedt lóvontatású sárga omnibusszal sem. Persze ezek üzemeltetése sem volt „ingyen”. Utóbbinál 28-32 kilogrammnyi takarmány és 90-110 liternyi víz volt az „üzemanyag”, amivel számolni kellett naponta. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 1905-ben Budapesten több mint 14 ezer ló „szolgált”, akkor elmondható, hogy az energiaigény jelentős volt már akkor is. A lóvontatású járművek hatásfoka viszont elég alacsony volt, nem is lehetett gyorsan menni ezekkel a „járművekkel”.

A lovak „leváltásában” meglepő módon nemcsak a belső égésű motorral, hanem a villanymotorral szerelt járművek is szerepet játszottak. Elég, ha csak az első pesti autóbuszokra gondolunk. De ott van erre példának a kiállításon látható Bergmann elektromobil tehergépkocsi, amely először a Vartánál, majd Tudor Akkumulátor- és Szárazelem gyárban teljesített szolgálatot.

A modell meglehetősen hatékony volt, egy feltöltéssel 60 kilométer tudott megtenni. 14 lóerős villanymotorja 30 km/órás sebességgel tudta mozgatni az 1200 kilogrammos össztömegű tehergépkocsit. Nem magányos jószágot tisztelhetünk benne, hiszen ebben az időben nem volt ritka a villany tehergépkocsi a Magyar Királyi Postánál sem. Azokból viszont sajnos nem maradt fenn egy sem.

Rekorder gőzmozdony

A tárlaton azonban bárki megtekinthet egy életnagyságú, eredeti Ford T-modellt, amelynek tervezői csapatában két magyar, Galamb József és Farkas Jenő is helyet kapott. A világ első, futószalagon gyártott járműve 15 liternyi benzint fogyasztott el 100 kilométerenként. Végsebessége pedig elérte a 70 km/órát. Mondani sem kell, hogy a karbonlábnyoma sokkal rosszabb volt egy villanymotoros járműhöz képest, de mit sem törődött ezzel a kor embere, hiszen 1927-ig legalább 15 millió darabot adtak el belőle.

Bár manapság a kötött pályán az elektromos hajtás dominál, ez nem mindig volt így. Hazánkban 1959-ig gyártottak gőzmozdonyokat és sokáig komoly verseny volt ezen a téren a magyar gyártók között. Ez a rivalizálás keltette életre az áramvonalas gőzmozdonyt. A MÁV 242.001-es pályaszámú, 1936-os építésű, MÁVAG gyártmányú mozdonya a Ganz sínautóbuszra adott válaszának is tekinthető. Legalább is a dizájn tekintetében, mert az Árpád sínautóbusz „csak” 110 km/órás sebességgel tudott közlekedni. A MÁVAG-nak muszáj volt előremenekülnie, mert a dízelhajtású sínautóbuszok kezdtek keresetté válni.

1961-ben komoly rekordot állítottak fel vele, ugyanis 161 km/órás csúcssebességet értek el vele. Ez nem rossz teljesítmény egy 65 tonnás gőzmozdonytól. Átlagos „üzemanyag-felhasználása” azonban 2,5 tonnányi szén és 1-2 ezer liter víz volt 100 kilométerenként. Szén-dioxid kibocsátását illetően pedig egyszerűen kiakad a mérő.

Szovjet troli

Ki gondolná, hogy a városi közlekedésben a troli már régóta alternatíva? Az első budapesti trolibuszvonal 1933. december 16-án nyílt meg a Vörösvári út és az Óbudai temető között 7-es számmal, angol licenc alapján épített Ganz-buszokkal. A második világháború után pedig a Nagymező és a Király utca között indult újra a troliközlekedés a fővárosban a szovjet MTB-82-es szóló busszal. Őt követte a szintén szovjet ZIU-9-es, amely a ’70-es, ’80-as, ’90-es években hozzátartozott a fővárosi utcaképhez. Uralmát még az sem tudta megtörni, hogy 1975-ben az Ikarus két soros hibrid változatot is készített az Ikarus 260-as típusból.

A legendás magyar buszgyártó ugyan főleg dízel buszaival vált ismertté, de kisebb darabszámban gázbuszokat is gyártott. Ezekkel az utasok Debrecenben, illetve Szegeden is találkozhattak (először LPG, majd CNG). Az, aki az dél-alföldi városból látogat el a kiállításra, minden bizonnyal ismerősként fogja üdvözölni a néhai Tisza Volán, illetve DAKK által üzemeltetett Ikarust, amely 2020-ig volt forgalomban. Szépen kitakarított utastere olyan hangulatot áraszt, mintha csak most állt volna ki a forgalomból egy kis pihenőre.

Magyar elektromos autó

A kiállításon nemcsak buszok, hanem az elmúlt század szocialista barakkból származói autói megtekinthetők, köztük a Dacia 1300-as, vagy a Polski Fiat 126p. Az érdeklődők ugyanakkor olyan ritkaságokkal is találkozhatnak, mint a Fiat Topolino, vagy a magyar fejlesztésű Puli villanyautó. Utóbbi a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Gépgyárhoz köthető. Érdekesség, hogy a 10 lóerős villanymotorral szerelt kisautó egy feltöltéssel 100 kilométert tudott megtenni. A modellből összesen 150 darab készült, a múzeum gyűjteményébe az egyetlen nyitott karosszériás, Puli City kapott helyet. A ritkaságok között pedig egy teljesen felújított Antonov-repülő is felbukkan.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tárlata május elsejétől október 31-ig látogatható. A kiállítás nemcsak a szakmai ismeretek bővítéséhez, hanem akár családi programnak is befér, hiszen villamos- és busz szimulátorral is készültek a fiatalabb generációk számára.