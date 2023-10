A vállalat – amelyben a Daimler Truck közel 90 százalékos tulajdoni részedéssel rendelkezik – leleplezte a Super Great Truck legújabb változatát, amelyet eredetileg 2017-ben ismerhetett meg a világ.

Hajtásáról a Daimler OM 471 mintájára fejlesztett 12.8 literes, 6R30 típusú dízelmotor gondoskodik, amely számos lényeges fejlesztésen esett át. Jobb termikus hatékonysággal rendelkezik köszönhetően annak, hogy megnövelték az égési nyomást, a sűrítési arányt, illetve két új fejlesztésű turbófeltöltőt alkalmaztak. Az iparági trendeknek megfelelően ezt a motort is úgy optimalizálták, hogy alacsonyabb fordulatszámon nagyobb teljesítmény álljon rendelkezésre.

Az újdonság a korábbinál magasabb tetővel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy a szélvédő felett is rendelkezésre álljanak különféle tárolórekeszek. A magasabb tető aerodinamikus kialakítást kapott és jól illeszkedik a japán mérnökök által megálmodott vadonatúj, úgynevezett „fekete öv” dizájnhoz, aminek hatására az újdonság valóban úgy fest, mintha egy szövet fekete öv venné körül. Ez az optikai csalódás a fényszórók felett, a homlokfalat teljes széltében kitöltő hűtőmaszk miatt érvényesül.

A frontrész további hangsúlyos módosításának számít, hogy a Super Great Truck új, LED-fényszórókat kapott, amelybe a ködlámpákat is integrálták, így az nemcsak tetszetős, hanem praktikus is. Bár egy teherautónál nehéz a hátfalat is olyan dizánosra szabni, mint a homlokfalat, ennek ellenére a hátsó, szintén LED-technológiás lámpákra sem lehet panasz.

A japánok ügyeltek arra, hogy ne csak a külcsín legyen rendben. Az újdonság megkapta azokat a legújabb vezetéstámogató rendszereket, amelyek nemrég érkeztek meg az európai Merci teherautókba. Ezek közé tartozik a hatodik generációs vészfékasszisztens, a második generációs aktív oldalvédelmi asszisztens, amely 20 km/órás sebességnél automatikus vészfékezést hajt végre, ha biciklist, vagy gyalogost érzékel a jármű előtt. Ugyancsak a bekerült a modellbe az elektronikus rögzítőfék, amely egyébként megjelenésére teljesen olyan, mint amilyet az Actros használ. Szerepe azonban nem elhanyagolható, automatikusan kiengedi a rögzítő féket amikor az szükséges, így minimálisra csökkenti az emberi hibákból fakadó baleseteket.

A Mitsubishi Super Great Truck tehát mesteren ötvözi az európai és a német megoldásokat a keleti dizájnvilággal. Ki tudja, ebben a formában talán még az öreg kontinensen is megállná a helyét.