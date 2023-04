A Shell Hungary Zrt. megnyitotta első saját cseppfolyósított földgázt (LNG) kínáló töltőállomását. Az új kút Szigetszentmiklósnál, az M0-ás autóút 19. kilométerszelvényénél található, a Törökbálint felé vezető irányban. Ha valakinek ismerősek már ezek a koordináták, az nem a véletlen műve. Már korábban is működött itt LNG-kút, csak azt még másik üzemeltető tartotta fenn. A Shell igazából 2021 végén vásárolta meg ezt a létesítményt.

Az új kút önkiszolgáló, használatához az előírásoknak megfelelően védőfelszerelésre van szükség. Ottjártunkkor éppen 734,9 forintba került egy kilogrammnyi LNG, vagyis jóval drágább, mint a gázolaj. A töltőállomás használatához Shell-üzemanyag kártyára van szükség, csak így lehet ugyanis kifizetni a tankolást.

A Shellnél az LNG-re úgy tekintenek, mint a jövő üzemanyagára, ami lehetővé teszi, hogy akár 22 százalékkal csökkenjen a teherjárművek üvegházhatású gáz kibocsátása (az előállítástól a felhasználásig). Ennél is lényegesebb azonban, hogy az LNG-vel hajtott teherautók 90 százalékkal kevesebb szilárd-részecskét bocsájtanak ki az Euro VI-os szabványnak megfelelő dízelmotorral szerelt teherautókhoz képest.

A Shell legkésőbb 2050-re nettó nulla karbonkibocsátású vállalattá kíván válni, igazodva a változó társadalmi igényekhez. A cél elérése érdekében folyamatosan csökkenti a működéséből, illetve az általa értékesített üzemanyagokból és további termékekből származó kibocsátásokat.

Az, hogy a nagy haszonjárműgyártók hazai forgalmazói egyelőre nem álltak be teljes mellszélességgel az LNG mögé, az a még magas üzemanyag árnak köszönhető, de kétség nem fér hozzá, hogy a Volvo, a Scania és az Iveco is kínál LNG-vel hajtott nyerges vontatót. Gyakorlatban tehát nincs annak akadálya, hogyha valaki akar, akkor vehessen ilyen alternatív hajtású nyerges vontatókat. Egyértelműen ezen kamionok mellett szól még, hogy a dízelekhez képest kisebb motorzajjal rendelkeznek, motorteljesítményük viszont nem marad el a gázolajjal hajtott változatokétól. Elterjedésüket azonban az alacsonyabb üzemanyagár mellett az is ösztönözné, ha például a fuvarozók német mintára útdíjkedvezményt kaphatnának akkor, ha ilyen LNG-motoros kamionokkal hoznák-vinnék az árukat.

A most átadott Shell-kutat nem számolva 635 darab (januári adat) LNG kút áll rendelkezésre Európában. A legtöbb Németországban (162 db) és Olaszországban (130 db). Régiós szinten pedig Lengyelország tölt be vezető szerepet ezen a téren, hiszen ott 24 darab LNG-töltőállomás várja az ügyfeleket nap mint nap. Hazánkban jelenleg három LNG-kút működik: a fuvarozók Dunaharasztiban, Mosonmagyaróváron, valamint Szigetszentmiklóson tankolhatnak cseppfolyósított földgázt. A Shell azt tervezi, hogy hamarosan Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában nyit újabb LNG-kutakat, hogy bővítse LNG-hálózatát.

A szigetszentmiklósi kútra a horvátországi Krk-terminálból érkezik a cseppfolyósított földgáz, tanker trailer segítségével. Az LNG-t szállító kamion azonban saját maga is LNG-hajtású.