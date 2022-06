Június elején véget ért a világ egyik legnagyobb víz-, szennyvíz-, hulladék- és nyersanyaggazdálkodási szakkiállítása, az IFAT. A müncheni rendezvényen 59 országból közel háromezer kiállító vett részt, köztük rengeteg utcai tisztítógéppel és járművel foglalkozó cég is részt vett. Ezek közül szemezgettük most néhányat. Bár ezek a járművek nem igazán vannak szem előtt, a technikai fejlődés őket is elérte. És a jelek szerint ennek a városlakók is örülhetnek. Hogy miért? Rögtön mutatjuk!

Tényleg zöld utcaseprőgép

Az utcákat takarító kommunális járműveket senki sem szereti kerülgetni, éppen ezért olyan időszakokban közlekedtetik őket, amikor még nincsenek sokan az utcákon, hogy minél kisebb fennakadást okozzanak (kivételt képeznek persze a hókotrók és az utak locsolásával végző teherautók). A Ravo Münchenben egy olyan négytengelyes utcaseprő járműveket mutatott be, amelyek immáron tisztán elektromos hajtással közlekednek.

A Ravo 5 eSeries hajtásáról 204 lóerős (150 kW) csúcsteljesítményű, 765 Nm nyomatékkal rendelkező villanymotor gondoskodik, amit a mellső és a hátsó tengely közé, a felépítmény alá építettek be. Ez az egység a 100 kWh kapacitású lítiumion-vasfoszfát akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. A pontos hatótávot nem tették közzé, de a gyártó szerint ez elég ahhoz, hogy egész nap lehessen használni a kis utcatakarító gépet. Töltése 22 kW teljesítményű AC-csatlakozóval 4-5 órát vesz igénybe, míg 50 kW-os DC-töltővel két órán keresztül tart ez a folyamat.

Vajon rá lehet bízni a városokat ezekre a gépekre? Vajon rá lehet bízni a városokat ezekre a gépekre? 1 /6 A Ravo 5 eSeries nem ébreszti fel a városlakókat. A Ravo 5 eSeries nem ébreszti fel a városlakókat. Fotó megosztása: 2 /6 Ide szippantja az utca szemetét a Ravo 5 eSeries Ide szippantja az utca szemetét a Ravo 5 eSeries Fotó megosztása: 3 /6 A Faun bemutatta a legújabb Viajet 6 felépítménnyel szerelt utcaseprő teherautóját A Faun bemutatta a legújabb Viajet 6 felépítménnyel szerelt utcaseprő teherautóját Fotó megosztása: 4 /6 Kis ember nagy bottal jár: Piaggio Porter NP6 hóekével Kis ember nagy bottal jár: Piaggio Porter NP6 hóekével Fotó megosztása: 5 /6 Fotó megosztása: 6 /6 A Trombia Free-t hagyni kell dolgozni. A Trombia Free-t hagyni kell dolgozni. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A kis zöld takarítógép elsődleges előnye, hogy csendesen és emissziómentesen dolgozik, a kabin belsejében mindössze 61 dB-es zaj mérhető a gyári adatok szerint. Száguldozni viszont nem szabad és nem is lehet vele, hiszen maximum 40 km/órás sebességgel tud közlekedni. A jármű elejét egyenként 900 mm átmérőjű kefekorongokkal szerelték fel, emellett óránként 10 200 köbméternyi levegőt tud beszippantani, a felesleges por és kosz pedig a fülke mögött található tartályba kerül.

Nagyvárosok kedvence

A közepes méretű utcaseprő és tisztító teherautók egyik újdonsága volt a Faun Viajet 6-os felépítménnyel ellátott változat, amelyet egy vadonatúj MAN TGM 18.320-as alvázára építettek. A 4×2-es hajtásképletű teherautó hajtásáról 320 lóerős dízelmotor gondoskodik. Érdekessége, hogy immáron az MAN teljesen megújult fülkéjével szerelték, amelyben ergonomikusabb műszerfal, illetve digitális visszapillantó tükrök segítik a sofőr munkáját. A Viajet 6-os a nagyvárosok ideális tisztítógépe, amely 1900 literes víztartállyal és 6 köbméteres hulladéktartállyal rendelkezik. Utóbbiba kerülnek be ugyanis a jármű jobb oldalán lévő, porszívó csőből feljutó szennyeződések, így például a finompor, vagy a lehullott falevelek. Érdekesség, hogy mivel az alvázban helyet kellett szorítani a mellékhajtásnak, valamint a különféle segédberendezésnek, ezért a járművet a fülke mögé telepített, ég felé néző kipufogócsővel szerelték.

Aprócska hókotró

Bár a hókotrókra nyáron nincs annyira szükség, ettől függetlenül sok gyártó megragadta a lehetőséget és elhozott a kiállításra egy-két ilyen járművet is. Ezek közül az egyik legérdekesebb szerzet a kis Piaggio Porter NP6 könnyű teherbírású teherautóból kialakított hókotró volt. Az újdonságot a finn Hilltip mutatta be, amelynek az az egyik jelmondata, hogy Finnországban hat hónapig van tél, éppen ezért ők igazán tudják, mit kell tudnia egy ilyen járműnek.

A kis hókotoró leginkább a szűkebb vidéki utakon, esetleg a szélesebb járdákról tudja eltakarítani a havat nagyjából 2 méteres szélességben. A jármű platóján viszont még egy sószóró tartálynak is jut hely, ennek köszönhetően úgy mehet végig egyes hóval borított útvonalakon, hogy még a síkosságmentesítésről is lehet vele gondoskodni. Mivel csak 1840 mm magas és 5095 méter hosszú, ezért gyakorlatilag bárhol el lehet boldogulni vele. ( És, hogy hogyan teljesít a kis Piaggio a hazai utakon, azt ebből a tesztünkből megtudhatod!)

Önvezető utcaseprőgép

Valószínűleg már sok cég elgondolkodott azon, hogy mi van akkor, ha nem találnak sofőrt az utcaseprőgépekre, de a munkát akkor is el kell végezni, máskülönben a városlakók koszos és szemetes utcákon kénytelenek jönni-menni. Erre az eshetőségre fejlesztették ki a Trombia Free önvezető utcaseprő gépet. A 3,52 méter hosszú, 2,3 méter széles és 1,5 méter magas járművet egy finn cég dobta piacra. Bár nincs vezetőfülkéje, az utcaseprőgépet mégis igyekeztek úgy megépíteni, hogy azért emlékeztessen a megjelenése valamilyen gépjárműre, mondjuk egy személyautóra. Így kevésbé hat rémisztően, ha egyszer csak szembe jön velünk az úton. A jármű ugyanakkor nem tud gyorsan menni, hiszen csak maximum 6 km/órás tempóval közlekedhet.

A gyártó szerint úgy tervezték meg, hogy a hagyományos utcaseprő és takarító gépekhez képest 15 százalékkal kevesebb energiát és 95 százalékkal kevesebb vizet használ fel. Vagyis energiatakarékos fajta, ami egyáltalán nem hátrány ebben a szegmensben. A Trombia Fee kétféle – 45.6kWh és 91.2kWh – kapacitású akkupakkal készül, a kisebbel 4 órán keresztül, a nagyobbal pedig 8 órán keresztül képes folyamatosan üzemelni. Az üresen 2600 kilogrammot nyomó önvezető utcaseprő gép 2,2-3 méteres sávban tudja tisztítani az elé kerülő aszfaltburkolatot, ily módon pedig óránként 4,400-8,800 négyzetméternyi felület megtisztítására alkalmas.

A jármű teljes mértékben önvezető üzemmódban közlekedik, de szükség esetén távirányítással is működtethető. A Trombia Free gépet tavaly a Milánóban, a finnországi Espoo-ban, Helsinkiben, illetve a Helsinki-Vantaa nemzetközi repülőtéren is tesztelték. Idén pedig elindult az értékesítése, így várhatóan több európai városban feltűnhet a jövőben.

A jövő utcaseprőgépei tehát már nemcsak tisztább és gazdaságosabb működést kínálnak, hanem akár a melót is rájuk lehet bízni, hogy másnap reggel tiszta utakon közlekedhessünk. Most már csak az a kérdés, hogy vajon rábíznánk-e magunkat az önvezető utcaseprő gépekre?