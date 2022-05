Cleo, Leyla, Lima és Zera néven futnak egyelőre a Setra legújabb turistabuszai, amelyeket nemrég kezdtek el tesztelni a német gyártó szakemberei. Persze ezek csak fantázianevek, amelyeket csak a megkülönböztetés végett adtak nekik. Ha minden igaz, akkor ezek a legújabb és legkorszerűbb ComfortClass és TopClass 500-asok, amelyek jelentős technikai frissítésen estek át. Az ezzel kapcsolatos részleteket azonban a gyártó még nem árulta el, egyelőre csak annyit tudni, hogy megkezdték a próbafutásokat az újdonságokkal.

Ennek köszönhetően egy Setrát a hűvös és csapadékos Finnországban, egyet Spanyolországban található Sierra Nevada-i hegységben, egy másik példányt pedig a nagy páratartalommal rendelkező Giblaltáron tesztelnek. Sőt, a Setrákból még Törökországba is jutott egy-egy példány, hogy megnézzék, hogyan bírja az ottani időjárási körülményeket és útviszonyokat.

Az ilyen teszteknél a német gyártó elsősorban arra keresi a választ, hogy bírják a turistabuszai a -40 és a +40 Celsius fok közötti hőmérsékleti tartományban a munkát. A szakembereknek ugyanis látniuk kell, hogy az újonnan beépített komponensek mennyire maradnak megbízhatók extrém hideg, nagy forróság, vagy kifejezetten nagy megterhelés esetén. Végül, de nem utolsósorban szükség van a legújabb vezetéstámogató rendszerek kipróbálására is, amelyekből vélhetően nem fognak hiányt szenvedni a Setra új, prémiumkategóriás autóbuszai.

Az 500-as sorozatú Setrákat még 2012 végén mutatta be az ulmi gyártó a ComfortClass-okon, majd egy évvel később a TopClass volt a soros, vagyis már közel 10 éves ez a széria. A korral persze haladni kell, tudják ezt a Setránál is, de a jelenleg futó modellgeneráció annyira tetszetős és látványos, hogy nehezen lehetne elhinni, hogy bárki is nyugdíjba akarja küldeni. Tény azonban, hogy az öt tesztbusz közül három álcával közlekedik, így könnyen elképzelhető, hogy bizonyos szintű dizájn frissítést is végrehajtottak rajtuk.

A Setra azt ígéri, hogy a megújult ComfortClass és TopClass távolsági autóbuszokat még az idén bemutatják a nagyközönségnek