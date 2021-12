A mai nappal forgalomba állt hazánk első 40 tonnás elektromos kamionja. A zöld színű fóliázással ellátott jármű ráadásul egy magyar cégnek, az Electromegának köszönhetően valósulhatott meg. Az egyetemi hallgatókat, fiatal mérnököket is alkalmazó cégnél tavasszal jártunk utoljára, a csapat akkor elektromos kukásautókon dolgozott. Már akkor meglepődve láttam, milyen világszínvonalú szemétszállító teherautók fejlesztésére képesek. Akkor a cikkünk alanyául szolgáló piros DAF XF még csak a sorára várt, hogy átalakítsák. Merthogy hazánk első e-kamionja egy dízelmotoros, dupla gázolajtartályos vontatóból született újjá.

A nyergesen közel nyolc hónapig dolgoztak, ez lehetett volna rövidebb idő is, de a chiphiány kissé megnehezítette az Electromega életét, amely már 10 éve foglalkozik elektromos teherautó hajtásláncok fejlesztésével. A munka első fázisaként teljesen kiszerelték az eredeti Paccar dízelmotort és eltávolították a gázolajtartályokat is. A fülke alá bekerült 4 darab lítium-vasfoszfát (LiFePO4) akkumulátor, de oldalra is jutott még egy-egy az energiatároló csomagokból, amelyeket nem mellesleg az Electromega fejlesztett ki, tehát nem kínai importból származnak, vagy ilyesmi.

Emellett beépítettek még 130 kW (176 lóerő) állandó- és 236 kW (320 lóerő) csúcsteljesítményű villanymotort, amelyet jelenleg a dévaványai magyar tulajdonú Liker Motors gyárt. Ez az egység sem független az Electromegától, ugyanis a villanymotor fejlesztésébe a kezdetek-kezdetén Bartha István, az Electromega kutató-fejlesztője is beletette tudása legjavát. (5 éve éppen ő mutatta be nekünk az Electromega egyik Scania bázisra épített e-kukautóját). Az erőforráshoz nem csatlakozik sebességváltó, vagy nyomatékváltó, így a villanymotor mindössze egy áttételen keresztül továbbítja a kardántengelyre a 6500-7200 newtonméteres nyomatékot. Ezt a teljesítményt nem hasra ütésre mondták be, hiszen azt a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) is hitelesítette.

Ennek köszönhetően a 16 tonnás önsúllyal rendelkező kamion terhelten is ugyanolyan dinamikusan képes gyorsulni. “Az akkumulátorok minősége és mennyisége garantálja az eddigiekkel megegyező teljesítményt, így a szerelvény semmit sem veszített a hasznos teherbírásából, továbbra is 24 tonna áru elszállítására alkalmas. Végső soron lehetővé téve a kamionok között kuriózumnak számító zöld rendszám kiváltását” – hangsúlyozta a Vezess érdeklődésére Bántó Ruben, az Electromega Kft. operatív igazgatója.

Az átalakítás során a nyerges valamivel nehezebb lett, de ez a terhelhetőséget nem befolyásolja. Az akkumulátorok összkapacitása 192 kWh és a gyártó 3000 töltési ciklust vállalt rá garanciálisan, ez napi egy töltéssel 8 évet jelent, ami megfelel az iparágban jelenleg alkalmazott jótállási sztenderdeknek. Bár az e-kamion egyelőre tesztüzemben közlekedik, a tervek szerint az ALDI biatorbágyi központjától 200 kilométeres sugarú körben található élelmiszerüzleteket fogja kiszolgálni áruval. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden bizonnyal sokszor fel fog tűnni az MO-son is az áruházlánc Szigetszentmiklóson, Halásztelken és Dunaharasztiban található üzletei miatt.

Az átalakított DAF e-nyergeshez 64 amperes, 44 kW-os fedélzeti töltőt biztosít a magyar cég, amellyel 4,5-6 óra alatt teljesen felölthető az akkumulátorcsomag. “Egy nagyobb teljesítményű villámtöltéssel viszont akár 2 óra alatt feltölthető az akkumulátorcsomag, ami jól jön akkor, ha egy nap a szokásosnál több fuvart kell mennie a kamionnak. Egy feltöltéssel nagyjából 200-250 kilométert tud megtenni a jármű terhelten, a hűtő- vagy fűtőberendezések használata mellett” – tette hozzá Bántó Ruben. Ez regionális áruszállításra bőven elegendő lehet, mindamellett jelenleg a DAF gyári elektromos nyerges vontatója is ekkora hatótávot tud, a hazai Electromega tehát semmilyen értelemben nincs lemaradva a nyugat-európai cégektől.

A diszkontlánc számításai szerint egyetlenegy ilyen e-kamion esetében 3600 liternyi üzemanyag spórolható meg havonta, ami azt jelenti, hogy helyi szinten legalább 13,7 tonnányi szén-dioxiddal csökkenthető a károsanyag-kibocsátás. Persze, attól még azért áramra szüksége van: számítások szerint, havonta 5940 kW-ot igényel majd a töltése (napi egyszeri töltés esetén). Ez azt jelenti, hogy naponta körülbelül 11 ezer forintba kerülhet a feltöltése nem lakossági, normál árszabás esetén.

Az ALDI azonban egyre több lépést tesz annak érdekében, hogy csökkentse az áramigényét, így idővel ez az e-kamion akár zöld árammal is tölthető lesz. Jelenleg a diszkontlánc 18 üzleténél vannak telepítve 50 kWp teljesítményű napelemek, amelyek az áruházak mintegy kéthavi áramigényét tudják biztosítani fenntartható forrásból. “Minden téren keressük azokat a megoldásokat, amelyekkel csökkenthetjük karbonlábnyomunkat. Ennek megfelelően terveink között szerepel több elektromos teherautó forgalomba állítása, egyúttal elkezdjük a töltőinfrastruktúra fejlesztését mind a biatorbágyi központunkban, mind az üzleteknél, így tovább növelhetjük majd a járművek hatótávolságát, és még több áruházunkat tudjuk lokális károsanyag-kibocsátás nélkül áruval kiszolgálni” – jegyezte meg Bernhard Haider, az ALDI Magyarország ügyvezető igazgatója. Könnyen elképzelhető tehát, hogy nem ez lesz az utolsó Electromega e-kamion az ALDI-nál.

A sajtóbemutatón a jármű beszerzésért felelős WIN Capital tesztlehetőséget is biztosított, amelynek keretében körbe lehetett menni az e-kamionnal a raktárbázis körül. Első blikkre az volt benne meglepő, hogy nincsen semmi meglepetés sem a fülkében, sem a vezethetőségében. Teljesen úgy kezelhető, mint egy automata váltós nyerges. Vagyis csak el kell fordítani a jobb kéz felől, a műszerfalon lévő kapcsolót D-be, ki kell engedni a rögzítőféket és már el is lehet vele indulni. A gyári műszerfalhoz képest csak annyi változás van, hogy a műszeregység kapott egy digitális kijelzőt, emellett beépítettek a kormánykeréktől jobbra egy 4,3 colos kijelzőt is, amin az Electromega saját fejlesztésű szoftvere fut. Ezen az elektromos hajtással kapcsolatos főbb paraméterek láthatók.

A nyerges nagyon könnyen kormányozható, de természetesen ahogy minden kamionnál, úgy ennél is oda kell figyelni a félpótra, hogy a sávban maradjon, illetve hogy ne vigyük el a hátuljával a kocsikat. Ami érdekes volt más elektromos teherautókhoz képest az az, hogy ennél a gyorsulás meglehetősen le van szabályozva. Egy egyenes szakaszon ugyanis eléggé odaléptem neki, de a vezérlő szoftver nem engedte, hogy azonnal “kilőjön” a kamion, hanem kissé komótosan, de fokozatosan gyorsult fel a 50-70 km/órás tempóra. A retarder szerepét betöltő rekuperációs karocska magunk felé pöccentésével ugyanúgy fék nélkül is lassulhatunk, de ez a lassulás kevésbé lesz látványos, mint mondjuk egy elektromos furgonnál, vagy személyautónál, ahol meglehetősen erős rekuperációt alkalmaznak manapság a gyártók. A rekuperációból egyébként több fokozat létezik az Electromega nyergesénél, de ezt a gyártó mindig aktuális logisztikai feladatokhoz igazítja.

Mindent összevetve az Electromega Kft. nyergese reális alternatívája lehet a dízel kamionoknak, ráadásul ennek a tankját biztosan nem fogják leszívni egy parkolóban.