5 darab vadonatúj, DAF XG 480-as nyerges vontatóval bővítette flottáját a Waberer’s. Az új járműveket digitális visszapillantó tükörrel, sarokkamerával, digitális műszeregységgel, digitális klímával, illetve érintőképernyős multimédia rendszerrel is felszerelték. Az új vontatókat a Waberer’s 18. kerületi, Nagykőrösi úti telephelyén adták át.

A sajtóeseményen bejelentették, hogy a vállalat 570 darab ilyen új generációs DAF nyerges vontatót fog vásárolni. Az új flotta nemcsak a Waberer’s nemzetközi, hanem a belföldi fuvarfeladatainak teljesítésében is részt fog venni. A társaság közlése szerint ugyanakkor a cég lengyelországi leányvállalatánál, a Linknél is megjelenhetnek az újonnan vásárolt DAF teherautók. A beszerzés értéke közel 50 millió euró és várhatóan 2022 második negyedévére az 570 darabos flotta valamennyi példányát adják.

A DAF és a Waberer’s csoport együttműködése egészen 1996-ig nyúlig vissza, ez idő alatt több mint 3.000 db tehergépkocsit szerzett be a logisztikai szolgáltató a vezető holland tehergépkocsi gyártótól. “Az új beszerzés a flottacsere programunk egy következő állomása, amellyel európai szinten újra az elsők között lehetünk, hiszen a Waberer’s csoport legnagyobb saját nehézgépjármű parkjának átlag életkora 2 évre csökken. Ez nem csupán a károsanyag-kibocsátás és az üzemanyag megtakarítás szempontjából kiemelten fontos stratégiai beszerzés a részünkről. A gépjárművezetőink számára – a munkakörülményeket illetően teljesen új, a lehető legmagasabb komfortfokozatot tudjuk biztosítani az új járművekkel” – hangsúlyozta Barna Zsolt a Waberer’s International Nyrt. vezérigazgatója.

Hozzátette: az idei év a Waberer’s Csoport életében új kezdetnek számít, nemcsak a tulajdonos-, hanem a struktúraváltás miatt is. A vállalat első háromnegyedéves gyorsjelentései azt mutatják, hogy a Waberer’s újra sikeres és nyereséget termel. A cég első embere szerint ők az egyetlenek az országban ebben az szegmensben, akik nem szenvednek munkaerőhiányban és még most is egyre több gépjárművezető csatlakozik hozzájuk, akik között szép számmal adnak visszatérők is.

“Örömmel jelenthetem be, hogy a DAF új XF, XG és XG+ fülkékkel készülő teherautócsaládja szerdán elnyerte a 2022-es Év Teherautója címet. A díjat a franciaországi Lyonban adták át a holland gyártónak, de a presztízs értékű elismerés mellett a hidrogénnel hajtott XF nyerges vontatókat is kiérdemelt egy különdíjat az innováció kategóriában” – mondta el a sajtótájékoztatón Szentpáli-Gavallér Péter, a DAF Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. A hazai DAF képviselet első embere megjegyezte, hogy korábban a DAF lehetőséget kínált néhány meghatározó európai logisztikai és fuvarozó vállalatnak, így többek között a Waberer’s-nek is, hogy kipróbálhassa az újgenerációs teherautócsalád tagjait.

Az új DAF teherautók júniusban mutatkoztak be a nagyközönség számára. Szeptemberben pedig lehetőségünk nyílt kipróbálni őket, az ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat erre a linkre kattintva tudod elolvasni.